Ibercaja ya cumple con los requerimientos del BCE para 2019

Ibercaja ya cumple con los requerimientos de capital que el Banco Central Europeo (BCE) le exige para el ejercicio 2019 en el marco del proceso de revisión y evaluación supervisora (SREP), que se mantienen al mismo nivel que un año antes, según ha informado este miércoles la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Los requerimientos exigen a Ibercaja Banco mantener una ratio de Common Equity Tier 1 phase in (CET 1) del 9%, así como un ratio de capital total phase in del 12,5%. Este requerimiento de capital total incluye el mínimo exigido por Pilar 1 (4,5% de CET 1 y 8% de capital total), el requerimiento de Pilar 2 (2%) y el colchón de conservación de capital (2,5%). Al cierre del ejercicio del año pasado, la entidad bancaria tenía una ratio CET 1 phase in de 11,67% y una ratio de capital total del 15,59% (10,53% y 14,50%, respectivamente, en términos fully loaded). Estos niveles se encuentran por encima de los exigidos por el BCE, por lo que no implican la activación de ninguna restricción o limitación regulatoria para el banco.

La entidad, que a finales de este mes de febrero tendrá listos todos los preparativos para dar el pistoletazo a su salida a bolsa, buscará aprovechar la ventana óptima que le permita debutar en las mejores condiciones de mercado, con el fin de cumplir con la normativa española sobre las antiguas cajas de ahorro, que establece 2020 como fecha límite para reducir las participaciones de las fundaciones en las entidades bancarias.

Fechas para salir a bolsa