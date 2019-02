"España necesita discutir más de salarios y menos de banderas"

Las reivindicaciones del sindicato CC. OO. no han cambiado desde la moción de censura que llevó a la Moncloa a Pedro Sánchez hace ahora poco más de medio año. En el convulso momento que atraviesa el país, que Unai Sordo, secretario general de la organización a nivel nacional, ha definido este miércoles en Zaragoza como un "momento de inflexión", el sindicalista ha recalcado su apuesta por centrar el debate político en la agenda social, no en la "confrontación que proponen tanto el tripartito de derechas como el independentismo catalán". Entre las medidas que ha propuesto, centradas en "reducir la desigualdad", destacan la derogación de las reformas laboral, de pensiones o de desempleo, pero también un aumento de la presión fiscal para una más fuerte defensa de los servicios públicos. "España necesita discutir más de salarios, menos de banderas", ha insistido en el acto de esta mañana, que ha sido el punto de partida para una serie de asambleas que desarrollará CC. OO. en las próximas semanas; entre ellas, esta tarde en Teruel. Mañana participará en otra nuevamente en la capital aragonesa, mientras que por la tarde se desplazará a Huesca.

Sordo ha querido expresar asimismo su deseo de que Sánchez se mantenga en el Gobierno "unos meses más" para poder llevar a cabo las reformas que plantea la organización. En este sentido, ha aseverado que los Presupuestos Generales del Estado (PGE), que ha calificado de "más expansivos", "deben ser aprobados", puesto que, en su opinión, no hacerlo "favorece la estrategia de confrontación que plantean tanto PP o Ciudadanos como ERC o el PDECat".

Protestas en el Miguel Servet

El crecimiento económico que ha experimentado el país en los últimos años no se ha traducido, en su opinión, en una mejora de las condiciones laborales: "Tenemos más rotación, más temporalidad, más precariedad…". Y para mitigar estas carencias, "debemos impedir la externalización, que desemboca en salarios de auténtica miseria". El sindicalista ha matizado que la derogación de la reforma laboral del PP es independiente de la aprobación de los PGE. Y, en este sentido, ha exigido a la patronal que cumpla el IV Acuerdo Estatal de Negociación Colectiva, que contempla una subida del 3% y el salario anual mínimo de convenio de 14.000 euros anual pactado. Estos sueldos deben estar, en su opinión, sujetos a convenios sectoriales, no de empresa. La supresión del factor de sostenibilidad de las pensiones o la revisión en base al IPC por norma, no como algo puntual, han sido otras de las reclamaciones de Sordo.