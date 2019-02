Montero avisa que sin PGE se perderá una renta indirecta de 4.174 euros por español y el déficit será del 2,4%

Así lo ha señalado durante el debate de enmiendas a la totalidad del proyecto presupuestario de 2019, en el que ha indicado que la renta media indirecta de 4.174 euros que suponen los Presupuestos se eleva a 5.148 euros si se tienen en cuenta los servicios públicos que prestan las comunidades autónomas por las transferencias del Estado.

Montero ha defendido que los PGE de 2019 "son buenos para el país y los que necesita España en este momento del ciclo económico", al tiempo que ha subrayado que "le tocan el bolsillo a todos los ciudadanos y no hay ninguno que por razón de dinero en el banco, cuna o procedencia no tenga derechos a recibir".

En esta línea, ha resaltado que conllevan un "colchón presupuestario" para que las familias puedan dedicar a recursos a sus proyectos personales, gracias al aumento de las pensiones del 1,6% y del 3% de las pensiones mínimas, el alza del gasto en dependencia en un 60%, la recuperación del subsidio de mayores de 52 años, el aumento del 10% en becas o el alza en las partidas para libros de texto y comedores.

Asimismo, ha destacado que los PGE están "a las antípodas de las políticas neoliberales practicadas en la crisis", protege a los colectivos más vulnerables y apuesta por las clases medias, al tiempo que ha criticado que la Administración General del Estado "incumplió de forma sistemática" los objetivos de déficit, que se alcanzaron en conjunto gracias a los esfuerzos de comunidades autónomas y ayuntamientos.

A este respecto, ha enfatizado que las nuevas cuentas públicas permiten reducir el déficit público y la deuda pública, y ha avisado de que si no ven la luz el déficit público se elevaría "al 2,2% o el 2,4% del PIB", frente al objetivo del 1,3% actual, tras el rechazo de la mayoría del PP en el Senado a la senda de déficit propuesta por el Gobierno que aportaba un margen fiscal de 6.000 millones al plantear una meta del 1,8% del PIB.

La titular de Hacienda ha realizado un repaso prolijo de las partidas que se incluyen en el proyecto de PGE de 2019, que a su juicio suponen "una enmienda a la totalidad a las políticas erróneas del PP, un punto de inflexión necesario y un cambio de rumbo necesario para recuperar la confianza de la ciudadanía para resolver los problemas cotidianos" con medidas que favorecen la "cohesión, redistribución de la riqueza y modernización de la economía".

En un contexto de crecimiento económico "robusto", a pesar de la moderación a nivel internacional, tal y como muestran los datos que "rebaten a quienes se afanan en trasladar todos los días una imagen distorsionada de la marcha del país", ha apuntado que los PGE conllevan "numerosas oportunidades en términos de creación de empleo" y mayor inversión en investigación, lucha contra la violencia de género o políticas sociales.

13.000 MILLONES PARA EMPRESARIOS Y AUTÓNOMOS

Además, ha remarcado que los PGE transferirán 13.000 millones a empresas, autónomos y emprendedores en forma de servicios específicos e inversión en I+D+i, así como medidas de apoyo a las pymes y una bajada de Sociedades para las que facturen menos de un millón de euros.

De hecho, ha apuntado que el 99,3% de empresas no tendrán un alza fiscal, sino que un 25% verán bajada su presión fiscal, por lo que ha afirmado que no hay "ningún impacto (negativo) en la pequeña y mediana empresa" Mientras, la subida del IRPF, ha recordado, no afectará al 99,5% de contribuyentes, y ha hecho hincapié en que el mejor incremento de las rentas llegará a través de la "dignificación" del Salario Mínimo a 900 euros, con un alza del 22,3%, el mayor en 40 años, que beneficiará a 2,5 millones de trabajadores.

Según Montero, el alza del SMI permitirá recuperar el peso de los salarios sobre el PIB, que era del 51,91% en 2009 y ha bajado hasta el 47,18%, y la subida tiene "ventajas añadidas" al beneficiar a los colectivos más vulnerables, estimular el consumo, reducir la brecha de género y contribuir al sostenimiento del sistema de pensiones, ya que la 'hucha' de las pensiones bajó de 66.815 millones a menos de 10.000 millones.

ACTIVAR EL "ASCENSOR SOCIAL"

La titular de Hacienda ha indicado que el 57,3% del gasto de las nuevas cuentas es social, con un 6,4% y el mayor alza desde 2009, lo que supone seis de cada 10 euros del proyecto, y en materia fiscal recupera la progresividad para que las rentas más altas contribuyan de forma "más equitativa".

En esta línea, ha ensalzado también que las cuentas incluyen medidas para recuperar el "ascensor social" del Estado del bienestar y otras como la subida de Dependencia a 2.232 millones (+60%), becas (+10%), políticas de vivienda o un ingreso mínimo vital que permitirá que 82.000 niños salgan de la pobreza severa.

Igualmente, ha asegurado que las nuevas cuentas "tiñen de violeta la acción política", al incluir medidas en pro de la igualdad, como el aumento de los permisos de paternidad de 5 a 8 semanas, una deducción en el impuesto de Sociedades para las empresas que incorporen mujeres a los órganos de dirección, la bajada del IVA a los productos de higiene femenina, la universalización de la escuela para niños de 0 a 3 años o el aumento a 220 millones para luchar contra la violencia de género.

PIDE ACUERDOS Y RESPONSABILIDAD

La ministra ha concluido su debate apelando a los partidos que entienden la política "como un bien común y mejorar la capacidad de las personas", con el fin de "recuperar, unir y tejer lo colectivo". "Son el primer paso para recuperar el contrato social roto durante la crisis y la confianza de la ciudadanía en la utilidad de las políticas", ha añadido.

Tras destinar buena parte del debate a criticar la actitud "desleal" y de "confrontación" de PP y Cs, ha apelado a la responsabilidad y la voluntad de las formaciones para llegar a acuerdos porque "lo pide la gente" y las cuentas son positivas frente a la "enmienda a la totalidad de quienes quieren perpetuar las desigualdades y seguir primando a los sectores privilegiados a costa de castigar a las clases medias".

"Intentemos llegar a acuerdos (...), si compartimos interés real por mejorar la vida a pesar de los posicionamientos distintas no puede haber excusa para que prevalezca el bien común, el bien de todos", ha concluido.