China, el mercado en el que el sector de la almendra quiere introducirse para dar salida a su producción

Si las guerras comerciales traen algo bueno es el hecho de que se generan oportunidades en el mercado. EEUU y China se encuentran inmersos en una batalla comercial, que por el momento está lejos de disiparse, y el país asiático se presenta como una región idónea para expandirse no solo por el hueco que dejan los productos estadounidenses, sino también por la gran población. Por este motivo varios productos desean introducirse en dicho mercado. Una cuestión que, a pesar de los deseos de los productores, resulta complicada, ya que Aqsiq, la agencia china encargada de la valoración y autorización de las solicitudes de apertura de mercado, sigue la política de analizar los expedientes con la secuencia de un país/un producto, es decir, que hasta que no se concluye un expediente, no se comienza con el análisis y valoración del siguiente. Ahora, que están a punto de concluir las negociaciones con el país asiático sobre la uva de mesa, se debe decidir cuál será el siguiente producto con el que el ministerio de Industria, Comercio y Turismo iniciará las negociaciones. Por esta apertura del mercado optan, tal y como adelantó Efe, el sector del caqui, la almendra, la cereza y los arándanos.