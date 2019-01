La producción moderada, clave para que el ajo cultivado en Aragón no dependa de la exportación

Con la carne, el pescado, las hortalizas y las legumbres. Si hay un alimento común que acompaña a cada uno de estos platos preparados en la cocina aragonesa es el ajo. Pero, a pesar de su gran consumo en la Comunidad, la producción agraria de esta hortaliza en Aragón no tiene una gran relevancia si se compara con otras autonomías, ya que tan solo alrededor de 100 hectáreas se siembran en nuestra región, de las 30.000 hectáreas que se cultivan en total.

“El número de hectáreas puede no ser de relevancia si se compara con el resto de comunidades, pero lo es desde el punto de vista de que hay varias empresas que, en los últimos años, han decidido apostar por este cultivo y también por su comercialización en Aragón”, señala Luis Fernando Rubio, director de la Asociación Nacional de Productores y Comercializadores de Ajos (Anpca), que cuenta con cuatro asociados que siembran ajos en la Comunidad. “Se trata de un cultivo muy sensible a la meteorología y es por este motivo por el que en muchas zonas de Aragón no se elige para las grandes explotaciones”, apunta. Asimismo, también entra en juego el hecho de que sea un cultivo que necesite rotar, dado que cada cuatro años si se sigue sembrando esta hortaliza en la misma tierra, el ajo cría una bacteria, que pudre las cabezas. Una realidad que hace que se necesite constantemente tierras nuevas y mano de obra que se ocupe de sus peculiaridades.

Son estas singularidades, junto con el hecho de que sea un alimento muy apreciado en Aragón, lo que ha provocado que, aunque el ajo no tenga un gran éxito en la Comunidad en las grandes explotaciones, se presente de forma relevante en las familiares. Según la Encuesta sobre Superficies y Rendimientos Cultivos (ESYRCE), publicada por el ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el ajo ocupa alrededor de 50 hectáreas en las explotaciones familiares, un número que sitúa a la región como la quinta (por detrás de Cataluña, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Andalucía) en tamaño de superficie, representando un del 10% del total de las familiares.