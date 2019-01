¿Cuáles son las claves del éxito de un negocio en internet?

Emprender un negocio en internet o adaptar un modelo tradicional a este medio no es una labor sencilla. Se trata de un proceso en el que el esfuerzo, las dudas, las incertidumbres y los errores están muy presentes. Pese a que no existen las fórmulas exactas para conseguir el éxito, estos son algunos de los factores que hay que tener en cuenta a la hora de sumergirse a nivel empresarial en el mundo digital.

Una de las claves para conseguir el éxito es diferenciar a la entidad. Según explica Marcos Latorre, director general de Hiberus, “el primer paso es definir bien el modelo de negocio, comprobar que sea factible y que sea atractivo por sí mismo”. Por su parte Ricardo Buil, propietario de centraldereservas.com (un ejemplo puntero de negocio de éxito en internet), considera que las ideas "siempre son buenas, lo que diferencia a las que tienen éxito de las que no suele ser la ejecución de las mismas". Para él, la clave reside en probar todas las opciones hasta dar con la correcta.

Estudio de la marca y del mercado

A la hora de emprender cualquier negocio es importante conocer sus fortalezas y debilidades al igual que analizar el mercado en el que se va a trabajar. “En primer lugar, se debe hacer un test de mercado. Después es importante el diseño, no tanto la imagen al principio sino la funcionalidad, que haga lo que esperas. Luego tienes toda la vida para mejorar el diseño y nunca está a gusto de más del 65% de los usuarios por bien que lo hagas”, afirma Buil. Este emprendedor también hace hincapié en la importancia de no caer en errores como basar todo en la tecnología o comenzar un negocio por el simple hecho de ganar dinero. "La experiencia, pasión, conexión con lo que se hace y el entorno y la aportación de valor a la sociedad son los verdaderos garantes de éxito", argumenta.

Aprovechar las herramientas y posibilidades del mundo digital

La captación de tráfico, la conversión y la analítica son algunas de las herramientas que ofrece el mundo digital y que no se pueden dejar escapar. Un sinfín de oportunidades que deben ser aprovechadas por las empresas tradicionales, realizando un cambio de mentalidad interna. “Es un cambio que tiene que ser entendido, aceptado y estar motivado por mucha gente de la empresa, empezando por la dirección. No se trata de un proyecto, sino de una restructuración que lleva a estar abierto a cambiar procesos, a generar nuevos departamentos, a incorporar perfiles que no se tenían, a explorar nuevos modelos de negocio y crear a nuevas relaciones con actores que no se habían planteado”, explica el director de Hiberus.

Sumergirse por completo en el marketing digital

“Todos los modelos y todos los negocios, aunque sean tradicionales se están sirviendo del marketing digital para crear y establecer relaciones digitales, fidelizar a los socios o crear prescriptores nuevos o cualquier otro tipo de acción que no tiene que ir asociada a una venta directa”, afirma Latorre.

Por ello, tener los conocimientos y contar con perfiles laborales especializados en marketing digital es esencial para que un negocio triunfe. Algo que conoce de primera mano el propietario de centraldereservas.com. "Después de haber probado que al mercado le interesa lo que hacemos, el marketing online es fundamental. Además de elegir bien los canales, hay que escribir la historia y el contexto que rodea al producto o servicio".

Tener en cuenta todos los soportes

Si se quiere triunfar hay que estar al corriente de los cambios en el consumo tecnológico. En la actualidad se piensa directamente en el móvil. “Este soporte ha puesto en la mano de todo el mundo la posibilidad de generar negocios instantáneos con cualquiera en cualquier momento. Eso ha revolucionado los tiempos y las posibilidades de relación con consumidores o con colaboradores del negocio. A partir de ahí y a una velocidad brutal, muchas empresas han cambiado, se han lanzado y han creado modelos de negocio inexistentes", explica Latorre.

Unos cambios que también han aplicado en centraldereservas.com, donde el móvil supone más del 50% de su tráfico. "Hay que pensar ya en el móvil primero, ya que lo que funciona en este soporte también lo hace en escritorio", finalizada su propietario.

