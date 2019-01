Más mujeres en las TIC, un reto social y empresarial

La brecha salarial que sufren las mujeres puede convertirse también en brecha digital como no aumente el número de niñas y chicas jóvenes que se decanten por carreras relacionadas con la ciencia, la tecnología o la ingeniería. Es la advertencia que ha lanzado este jueves por la mañana, en la Cámara de Comercio, María Villarroya, doctora de Arquitectura y Tecnología de Computadores de la Universidad de Zaragoza y presidenta de AMIT-Aragón, al participar en el ciclo #Cámara-WTech que ha versado sobre la necesidad de incorporar más mujeres a las TIC y que ha contado también con la participación de otras dos ponentes, Cristina Amoribieta, de Libelium y Cristina Aranda, de Intellygenz.

"La tendencia en estos últimos años no cambia. Las mujeres no se animan a estudiar ingeniería. Pensamos que por el peso de los estereotipos y porque faltan referentes mujeres, no porque no las haya, sino porque la sociedad no las visibiliza", ha señalado Villarroya, que ha incidido en que las mujeres trabajando en compañías tecnológicas solo representan el 18% del total. "Si lograsemos dar el salto del 18% al 30% estaríamos al menos al límite de esa minoría necesaria para poder estar en un sector que va a demandar la mayor parte de puestos de trabajo en el futuro. El mundo necesita ingenieras", ha remarcado y muchas más deberían optar por esta carrera u otras de ciencias que tengan que ver con la computación para que las mujeres no se queden fuera.

"En diez años al menos una de cada tres profesiones estará relacionada con la ciencia, la tecnología o la ingeniería", ha asegurado Villarroya, a la vez que ha incidido en "el buen negocio que es tener mujeres en tecnología: las grandes multinacionales lo saben, por eso tienen políticas de integración desde hace años".