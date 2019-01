El sector de los cuidados busca profesionales

No son profesiones tecnológicas pero también están muy demandadas. Veinte personas que han cursado los últimos talleres de empleo de teleasistencia y atención socio-sanitaria de la Fundación Rey Ardid y el Inaem han recibido este jueves sus certificados de profesionalidad con la esperanza de encontrar un empleo en un sector que necesita profesionales. Y que sigue estando muy feminizado, como se ha podido ver durante el acto que se ha celebrado en la residencia de mayores Ibercaja Rey Ardid Juslibol, donde 19 alumnas y un alumno han recogido sus diplomas.

José Jaca, el único varón del grupo, se ha formado en el taller sociosanitario que tenía 11 participantes y que le capacita para trabajar en residencias, centros de día y domicilios. “Creía que no me iban a coger para el curso por ser hombre y con 54 años”, dice. Cree que tradicionalmene "por la educación que hemos tenido en nuestro país parece que cuidar de ancianos y niños es cosa de mujeres", pero confía en que esto vaya cambiando y se avance hacia la igualdad. Después de iniciar su trayectoria como empresario en el sector de la pintura y reciclarse a comercial con la crisis, su mujer le animó a formarse en el sector en el que ella trabaja. “Me dijo que tenía buen trato y empatía con las personas de la tercera edad”, añade, aptitudes que son necesarias. Está contento con el curso, que ha durado un año, durante el que han combinado teoría y práctica y ha cobrado el salario mínimo interprofesional. Quienes hagan este año los cursos se verán beneficiados por la subida del SMI hasta los 900 euros al mes. “Ya me han hecho una oferta para la residencia donde he hecho las prácticas”, dice, optimista José.

“Es un colectivo en el que no es difícil que se coloquen en los siguientes meses”, asegura Mayte Albajez, adjunta a la dirección de la Fundación Rey Ardid, que utiliza estos cursos de “cantera”. Se suele empezar por contratos de sustitución, para cubrir vacaciones o bajas largas. “Desde el año pasado nos cuesta encontrar a buenos profesionales”, afirma. Sobre todo, en el medio rural, donde pide que aumenten los cursos en estas especialidades. Reconoce que el trabajo “es duro” y “vocacional” ya que “tienes que valer”. En el sector tampoco los salarios son atractivos.“Hay gente que empieza y a los dos meses lo deja porque no todo el mundo es capaz de aguantar”. Entre los factores que influyen destaca ver morir a las personas que cuidas. Pero cree que trabajar con mayores también “es muy agradecido”.