Buscan a gente interesada en ahorrar para impulsar otra compra colectiva de luz

El nuevo año arrancó con muy malas previsiones para el bolsillo de los consumidores españoles y se inició con subidas en cosas tan básicas como la luz, los carburantes, los productos de telefonía y los billetes de trenes regionales.

En apenas unas semanas, la electricidad ya ha pegado el primer susto del año y el fuerte incremento de los precios en el mercado mayorista en plena ola de frío se traducirá en un encarecimiento cercano al 8% en la factura de la luz.

Además, este miércoles se celebró en Madrid una jornada sobre la situación actual del mercado de la Energía y las conclusiones no dejan mucho margen para la esperanza. La consultoría Ayming, organizadora del encuentro, expuso que las previsiones para el 2019 no son nada favorables después de un 2018 que ya ha sido "nefasto" y que terminó como el ejercicio más caro desde 2008 para el mercado eléctrico debido, principalmente, al encarecimiento del precio de los derechos de emisiones de CO2.