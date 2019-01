¿Qué ocurre ahora con los contratos de alquiler firmados en el último mes?

Quienes hayan firmado un contrato de alquiler al amparo del efímero decreto de vivienda del Gobierno que ha sido rechazado en el Congreso se preguntan ahora qué ocurre con sus contratos. Y también hay dudas entre quienes tienen que firmar uno estos días. El Real Decreto-ley 21/2018, de 14 de diciembre, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler fue publicado en el BOE el 18 de diciembre (entró en vigor el día siguiente) ha durado apenas un mes tras no conseguir el apoyo de Podemos. Desde el Colegio oficial de agentes de la propiedad inmobiliaria de Aragón explican que el cambio no afecta a quienes ya firmaron su contrato al amparo del decreto. “Al no convalidarse el decreto se vuelve a la situación anterior”, explica Fernando Baena, presidente del citado colegio de los API. “Los contratos se firmaron al amparo de un decreto ley, por lo que creemos que van a tener validez”. Para los que se firmen ahora se vuelve a aplicar la ley de arrendamientos urbanos de 1994 y las reformas introducidas en 2013 por el Gobierno anterior. Por ello, las condiciones quedan como hasta antes del decreto:

Duración. Será de 3 años, renovable año a año, en lugar de los 5 años que se incluían en el nuevo decreto. No se distingue entre persona física y jurídica.

Fianza . El propietario puede exigir un mes y las garantías que considere, en vez del máximo de tres meses que recogía la reforma.

Gastos . El inquilino tendrá que volver a afrontar los gastos de gestión inmobiliaria y formalización, que el decreto había trasladado al propietario si era una empresa. Baena explica que en la práctica se suele pactar el reparto.

Pisos turísticos . La comunidad de vecinos solo podrá prohibir la transformación de viviendas en pisos turísticos si consigue la unanimidad de todos los propietarios, en vez de la mayoría de tres quintos que recogía el decreto.

Tanteo y retracto. La Administración local ya no tendrá el derecho de tanteo y retracto sobre un edificio cuando este vaya a ser vendido y todos sus vecinos vivan de alquiler.