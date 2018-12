El IBEX pierde un 2,75% y los 8.800 puntos por la tensión entre EE. UU. y China

El principal selectivo español, el IBEX 35, ha restado 247,70 puntos en la sesión, hasta 8.764,50, con lo que retrocede a niveles de finales de octubre, y amplía las pérdidas en lo que va de semana al 3,44 % y en el año, al 12,74 %.

Con el euro en 1,136 dólares, la Bolsa de Londres cayó un 3,58 %; la de Milán, un 3,54 %, Fráncfort, un 3,48 % y París, un 3,31 %.

La detención en Canadá de la hija del fundador de Huawei y directora financiera de la compañía, Meng Wanzhou, acusada de violar las sanciones impuestas por EE. UU. a Irán, alarmó a los inversores, que dan por hecho que China reaccionará y se avivará la guerra comercial.

La noticia llega después de que el pasado fin de semana el presidente de EE. UU., Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping, firmaran una tregua de 90 días en el G20 de Buenos Aires, que propició avances en las principales plazas bursátiles.

La Bolsa de Madrid, que como el resto de Europa este jueves no tuvo la referencia de Wall Street, cerrado por el funeral del expresidente de EE. UU. George Bush padre, inició la jornada con una caída del 0,96%, que poco después ampliaba y le hacía alejarse de los 9.000 puntos.

En Asia, la Bolsa de Hong Kong se desplomó un 2,47%; Tokio cayó casi un 2%; Shanghái cedió un 1,68% y Seúl, un 1,55%.

Además de las tensiones comerciales, el temor a un empeoramiento de la situación económica por el aplanamiento de la curva de tipos de los bonos estadounidenses lleva a los inversores a vender.

En el Viejo Continente, la ministra británica, Theresa May, ha admitido por primera vez la posibilidad de que no haya "brexit", aunque no sea partidaria de que se celebre un segundo referéndum sobre la salida de la UE.

Arabia Saudí se ha mostrado dispuesta a que la OPEP recorte en un millón de barriles diarios la producción de petróleo para evitar un exceso de oferta en el primer semestre de 2019, aunque este anuncio no ha conseguido que suba el precio del crudo.

De hecho, el barril de Brent, referencia en Europa, ha caído este jueves hasta 58,58 dólares al cierre de la bolsa española, un 4,8% menos.

En una jornada festiva en España por la celebración del Día de la Constitución, el IBEX caía a mediodía ya más del 2%, en línea con Europa, y no mejoró con la apertura a la baja de Wall Street.

Día encabezó las pérdidas del selectivo, un 9,37%, con la noticia de que la banca le cierra el grifo de liquidez hasta que su principal accionista desvele sus planes y ante su previsible salida del IBEX.

Cie Automotive, con una caída del 5,87%, se colocó en segundo lugar y, a continuación, ArcelorMittal, el 5,76%, en ambos casos por el temor a nuevos aranceles.

En el lado contrario, Merlin Properties se anotó una subida del 0,54% y AENA, el otro único valor al alza, ha avanzado un 0,25%.

En el mercado continuo destaca el batacazo del 25,87% de GAM, un día después de conocerse que el presidente de Gestamp, Francisco Riberas, se hará con el control de la compañía por 46,4 millones.

Sin embargo, Codere y CAF encabezan las alzas con subidas del 2,97 y el 2,73%, respectivamente.