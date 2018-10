Deslocalización industrial

Crece España por encima de la media europea y aparentemente no hay razones para pensar que la desaceleración económica que viene nos sacudirá con el alcance de la crisis provocada por el fin de la burbuja financiera e inmobiliaria desatada entre 2007 y 2008, pero a veces hay noticias inesperadas que lanzan voces de alarma sobre frentes no previstos. En un mundo mucho más interconectado que antes, la economía globalizada exige hoy a grandes grupos multinacionales ajustar mejor sus cuentas y adoptar en un momento dado decisiones como abandonar un país y apostar por invertir en otro, y lo hacen sin contemplaciones. Es una simple cuestión de rentabilidad. Siguen aquí porque ganan dinero o se van porque no quieren seguir perdiendo más.