Hacienda estudiará subir el IRPF a las rentas por encima de 150.000€

El Ministerio de Hacienda ha aceptado, en el marco de las negociaciones con Unidos Podemos, analizar el impacto de la subida del Impuesto de la Renta sobre las Personas Físicas (IRPF) en las rentas superiores a los 150.000 euros anuales, según han informado fuentes del departamento que dirige María José Montero.

No obstante, el Ministerio ha informado que mantiene la idea de "no tocar" el IRPF. En esta línea, ha dejado claro que aceptar hablar de medidas para rentas superiores a este importe "no significa que se vaya a hacer ni mucho menos".

Esta primera toma de contacto entre el Ejecutivo de Pedro Sánchez y Unidos Podemos para tratar el aumento de la fiscalidad en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del próximo año ha concluido sin ningún acuerdo concreto, aunque con la predisposición de Hacienda a estudiar una posible subida fiscal a rentas que superen los 150.000 euros.