Aragón tiene dos trabajadores por cada pensionista

Aragón se encuentra en la media con dos trabajadores por cada jubilado. En total, 576.624 cotizantes para pagar las 276.889 prestaciones que se abonan en la comunidad. Sin embargo, la situación es peor en la comparación por provincias con Teruel con una proporción de 1,71 cotizantes por jubilado y un total de 55.425 trabajadores por 32.474 pensionistas. En Huesca la proporción es de 2,08 tras repartir 101.547 cotizantes entre 48.806 pensionistas. En Zaragoza hay 419.652 trabajadores y 195.609 prestaciones, que dejan la proporción en el 2,15.

Según los datos de la Seguridad Social, al cierre de junio en España había 18,9 millones de cotizantes ocupados y 8,7 millones de pensionistas, lo que sitúa la ratio de dependencia casi en el 2,2.

Más pensiones

Respecto a mediados de 2008, el número de trabajadores afiliados todavía no se ha recuperado y se encuentra un 1,13 % por debajo de los 19,2 millones de trabajadores que había entonces, en tanto que el número de pensionistas no ha parado de crecer, acumulando un incremento del 14,5%. En la última década esta relación entre cotizantes ocupados y pensionistas pasó su peor momento en 2013, cuando en lo más agudo de la crisis se quedó en 1,95, aunque en la anterior recesión de principios de los años 90 llegó a ser inferior a 1,90. No obstante, desde 2013 se ha ido recuperando ligeramente y ha vuelto a los niveles de 2011, aunque todavía está por debajo del máximo de 2,5 afiliados ocupados por cada pensionista de los años 2006, 2007 y 2008.

En total, en España había el pasado 30 de junio 18.967.952 trabajadores afiliados a la Seguridad Social, una cifra que se ha ido recuperando desde los 16,2 millones de hace cinco años cuando el empleo tocó fondo, con la cifra de ocupación más baja desde 2002.

El grueso de los cotizantes está enmarcado en el régimen general (14,4 millones), en tanto que hay 3,2 millones de autónomos, 67.895 trabajadores del régimen del Mar y 2.229 del Carbón.

Por su parte, a 1 de junio se pagaron pensiones públicas a 8.733.153 personas, un número que ha ido en aumento año a año, sumando unos 100.000 pensionistas anuales de media desde 2007. Del total de estos pensionistas, la mayor parte recibe pensiones de jubilación (5,8 millones de personas), seguidos de los perceptores de viudedad (1,6 millones), incapacidad permanente (943.547), orfandad (325.016) y a favor de familiares (40.409).

De acuerdo con los datos de la Seguridad Social, la tasa de crecimiento anual de la afiliación a la Seguridad Social (3,1 %) es casi tres veces superior al crecimiento del número de pensiones (1,1%). Según los últimos datos de junio, en el último año se han incorporado 95.649 pensionistas al sistema, frente a los 771.109 personas que han comenzado a trabajar.

Por comunidades, las menores ratios de dependencia se registran en Baleares (con 3,43 trabajadores por cada pensionista), Madrid (2,95) o Canarias (2,66), mientras que las mayores se contabilizan en Asturias (1,34), Galicia (1,50) y Castilla y León (1,64).