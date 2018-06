Cómo evitar sorpresas desagradables con los apartamentos vacacionales

Cada año son más las personas que se decantan por alquilar un apartamento o una casa rural para pasar las vacaciones frente a la opción de alojarse en un hotel. Para evitar problemas habituales como la falta de correspondencia entre las fotos utilizadas en la promoción y la realidad, la ubicación (distancia con respecto a la playa), el mobiliario, el correcto funcionamiento de los electrodomésticos y la limpieza, entre otros, la Unión de Consumidores de Aragón (UCA) ha lanzado una serie de consejos y recomendaciones ahora que se acercan los tan ansiados meses de verano. Así, considera que al efectuar la reserva hay que tener especial precaución con la cantidad a pagar, “ya que no se recomienda pagar la totalidad del importe, simplemente entregar una cantidad en concepto de señal (normalmente el 20% o 30%) y efectuar el pago mediante tarjeta de crédito o transferencia bancaria”. Además, esta asociación de consumidores aconseja informarse si quien alquila es un particular, una empresa, una agencia inmobiliaria, “porque en caso de alquilar con un particular no se aplica la normativa vigente en materia de consumo” y firmar un contrato de arrendamiento de temporada (“ya que no se va fijar la residencia habitual”).