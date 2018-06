La directora general de Volkswagen España, Laura Ros Verhoeven, ha destacado este martes que la apuesta por la diversidad de género “mejora la competitividad de las empresas y garantizará su sostenibilidad en este siglo”. La directiva de esta compañía automovilística ha ofrecido una conferencia de honor (bajo el título ‘Mujer y alta dirección’) en el Foro RSA 2018: Igualdad y empresa, organizado por la consejería aragonesa de Economía, a través del Instituto Aragonés de Fomento.

Ros Verhoeven también ha puesto de relieve que muchas veces son las propias mujeres las que se ponen las barreras para ocupar puestos de dirección, por lo que les animó a “ser más valientes”, decir ‘sí’ “cuando nos proponen retos” y no dejar pasar los trenes.

La directora general de Volkswagen España, cuya carrera está vinculada al sector del automóvil, ha resaltado que la suya no es una historia “épica” sino que ha estado marcada por el esfuerzo, la dedicación, la pasión por su trabajo y contar con un buen equipo. “Para mí ser mujer nunca ha sido una barrera. He trabajado siempre para hombres que me han apoyado y promocionado”, ha dicho rompiendo una lanza por los hombres que ponen en prácticas la igualdad dentro de una compañía. “Necesitamos más hombres y mujeres así para promover el talento femenino en España”, ha añadido.