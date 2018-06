Huelga en Ágreda: "El conductor que ha querido trabajar lo ha hecho"

Preparando ya la concentración de protesta que va a tener lugar a las puertas de la empresa Ágreda Automoción, en la antigua carretera de Madrid, delegados sindicales de UGT y OSTA, convocantes de la huelga de 24 horas, aseguran que "el paro transcurre con normalidad, que no se ha producido ningún incidente y que el respeto a los compañeros es lo que prima: el conductor que ha querido trabajar lo ha hecho y el que no, ha ejercido su derecho a la huelga". Respecto a la incidencia que en los servicios de transporte escolar y a empresas, donde no estaban fijados servicios mínimos, ha podido tener, desde los sindicatos han señalado que es pronto para valorarlo y que a lo largo del día irán lo irán recogiendo: "También hay turnos de tarde y habrá que ver cómo se desarrolla la huelga", han dicho.

"Esta huelga es un toque de atención a la empresa. Para que si te ponen un descanso el sábado no te lo quiten el día anterior. Queremos realmente poder conciliar vida profesional y personal", han señalado delegados sindicales. "Solo pedimos que se planifique mejor el trabajo", aseguran. "Cambios injustificados en jornadas y descansos e incumplimiento del convenio en cuanto al plan de igualdad y conciliación" es lo que ha motivado esta huelga, recuerdan.

"No puede ser que un padre o una madre no sepan la semana anterior qué turno tienen a la siguiente y si van a poder llevar a sus hijos al colegio o no. Solo pedimos que haya una planificación mejor", indican. "Además no se cumple con la ley de igualdad. La empresa no está contratando mujeres". Además, señalan, desde OSTA "nos han quitado unas mejoras en prestaciones de incapacidad temporal de forma unilateral y lo tenemos denunciado ante Inspección de Trabajo porque no hay causas económicas que lo justifiquen", añaden.