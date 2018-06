"No nos gusta que la eventualidad sea crónica en Inditex", asegura el comité de empresa

"Se ha logrado que la empresa empiece a hacer ya indefinidos a algunos eventuales a los que el contrato se les iba a acabar, pese a que aún no tengamos el convenio". Eso es positivo, ha valorado José Antonio Villanueva, de la sección sindical de UGT, pero "quedan bastantes flecos que nos separan del acuerdo", ha dicho en relación al convenio en Inditex que llevan negociando desde diciembre y para el que tienen una próxima reunión este viernes, 15 de junio. Uno de ellos es la eventualidad, que se sitúa actualmente en el 30%, pero que al comité de empresa de Inditex le gustaría rebajar al menos hasta el 20%. "No nos gusta que la eventualidad sea crónica en esta empresa", ha dicho el sindicalista. Y hay que tratar de rebajarla todo lo que podamos, ha añadido.

"No estamos pidiendo nada descabellado. Hemos solicitado en el convenio que a 150 compañeros eventuales, la empresa los haga fijos, pero quisiéramos que muchos lo fueran ya este año y conseguir para el que viene alguno más. La empresa por ahora nos ha dicho que acepta hacer fijos a 100, pero eso no es suficiente. Tampoco el incremento salarial que nos han ofrecido. Falta un empujón en sueldos, en antigüedad, en permisos, en ayudas sociales. Es un todo lo que queremos conseguir". Por eso, Villanueva no cree que la negociación concluya esta semana. "Nos faltan varias reuniones para poder llegar a lo que queremos" y lo que la plantilla está demandando", ha indicado.

«No se puede estar cada año echando a la calle a 200 temporales para coger otros 200. No se puede tolerar una temporalidad del 30%», ha criticado también Julio Alquézar, de la sección sindical de CC. OO., si bien, ha dicho que lo importante es seguir negociando dado que la empresa ya ha aceptado el 25% de eventualidad y hay que conseguir una mayor reducción todavía.