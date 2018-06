Las lluvias arruinan la cosecha de cereza temprana en Aragón

Dicen los agricultures que para los frutales es mejor que no llueva “desde San José a Todos los Santos”. Pero este año, en el que se esperaba una buena cosecha de cereza, un 15% más que en la campaña pasada, las precipitaciones, tanto de agua como de granizo, se están convirtiendo en las protagonistas de una campaña que comenzó hace una semanas con más de quince días de retraso.

Las primeras frutas de hueso en llegar al mercado son las cerezas y, por eso, es también esta producción la que se está viendo más perjudicada por las constantes precipitaciones. Especialmente preocupados se muestran los agricultores de las comarcas de La Litera, Valdejalón y Bajo Aragón, donde las variedades más temprana han quedado muy perjudicadas. “Muchas de las cerezas están rajadas, otras muy blandas, incluso quemadas porque la gota hace de lupa y en cuanto sale el sol las daña”, destacan representantes del sector de fruta en UAGA, Vicente López y Francisco Ponce. En estas condiciones, reconocen, el producto no tiene salida hacia el exterior por lo que están inundando el mercado nacional, que se está encontrando una gran cantidad de producto pero de baja calidad. “El mercado está lleno de porquería, muchas de las cerezas no están en buenas condiciones y eso provoca que los consumidores no quieran comprarlas”, asegura López. Y eso que los precios, dice el representante de UAGA, “son ridículos, tanto que casi lo mejor es dejarlas en el árbol”.

El problema es que la cereza es un producto muy perecedero y “en cuanto está madura hay que recogerla, sean cuales sean las condiciones en las que se encuentra”, explican los sindicalistas, que detallan que son las comarcas de Valdejalón, La Litera y Bajo Aragón, porque es allí donde las variedades más tempranas ocupan una mayor extensión. De hecho, Vicente López, que además es fruticultor de La Almunia, asegura que hay parcelas en las que se están haciendo peritaciones de los daños que afectan entre el 30% y el 40% de la producción, “pero solo en algunas variedades”, insiste el sindicalista.