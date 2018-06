UGT Aragón negociará con Vall Companys la regularización de sus autónomos en Ejea

UGT Aragón ya ha contactado con la dirección de Cárnicas Cinco Villas, el matadero que el grupo catalán Vall Companys tiene en la localidad zaragozana de Ejea de los Caballeros , para abrir un proceso de negociación que permita regularizar la situación de los trabajadores que la empresa emplea a través de cooperativas y bajo el régimen de autónomos . No hay fecha concreta para el encuentro, aunque el sindicato espera que se realice “en breve”. Un diálogo que UGT establecerá a través de la representación legal de los trabajadores de Vall Companys en Ejea, un centro que emplea a más de 1.000 empleados de los que solo un centenar están contratados directamente por la empresa.

La iniciativa surge después de que, tras el trabajo y la intensa campaña de denuncias realizada por UGT y CC. OO., la Tesorería General de la Seguridad Social decidiera dar de alta a los trabajadores de la cooperativa Servicarne, con sede en Cataluña y que opera en toda España. Una decisión que afecta a unos 600 trabajadores de este matadero. “La actuación de la Seguridad Social ha sido imprescindible para que la situación que se vive en el sector aflorara”, señala el secretario general de UGT FICA en Aragón, Juan Arcéiz, que detalla, que, sin embargo, esta acción ha provocado la reacción inmediata de la cooperativa que de forma automáticamente ha vuelto a dar de baja del régimen general a esos trabajadores. Y el camino que entonces deben tomar los afectados es embarcarse en un proceso judicial “que puede prolongarse durante un plazo no inferior a dos años”, señala Arcéiz, que advierte que tampoco hay certeza de que las sentencias sean favorables dado el marco legislativo actual.

Ante este incierto escenario, UGT opta por la negociación. “Preferimos el acuerdo individualizado empresa por empresa porque consideramos que la vía judicial, que la respetamos, tiene un riesgo importante”, explica Arcéiz, que detalla que la negociación comenzará con Vall Companys en Ejea y “simultáneamente” en el resto. De hecho, el representante sindical asegura que ya se han establecido contactos con Grupo Jorge, la firma aragonesa que estudia el cierre de sus centros catalanes y el traslado de la producción por la inseguridad que le provoca la ley de cooperativas de esa comunidad autónoma. “Queremos sentarnos con ellos para ver cómo evoluciona la situación en Cataluña y abordar una posible negociación del empleo de sus centros en Aragón”, señala Arcéiz.

En esta negociación, UGT Aragón quiere establecer “una transición legal” para que los trabajadores autónomos se conviertan en empleados por cuenta ajena. Se hablará además, detalla Arcéiz, del plazo para esta conversión, de la cantidad de posibles afectados y especialmente de las categoría, “porque la Seguridad Social ha pasado a estos trabajadores al régimen general con la categoría de peón, cuando algunos tienen mayor cualificación, lo que puede redundar en su salario”, señala el líder sindical, que insiste en que en este proceso negociador “no vale el café para todos”.

Ley de cooperativas

No es esta la única línea de actuación del sindicato aragonés. Sus representantes ya han trasladado a la administración aragonesa una propuesta para mejorar la ley de cooperativas de trabajo. Un primer borrador, “para que la dirección general de Trabajo pueda ir trabajando en los puntos a cambiar”, que incluye actuaciones para limitar el número de socios de una cooperativa, el cumplimiento del convenio colectivo del sector en todos sus apartados, la exclusión de poder trabajar en determinados sectores y, especialmente, que las cooperativas que no han sido constituidas bajo la ley aragonesa no puedan operar en la Comunidad.

UGT quiere ir más allá hasta la ley estatal, porque considera que tiene que ser esta norma la que establezca los mínimos, “un suelo a partir del cual tienen que trabajar todas las comunidades autónomas al unísono”.

“Tranquilidad”

Los representantes de UGT en Aragón no solo se trasladarán a Ejea para abrir el proceso de negociación con la dirección de Cárnicas Cinco Villas. También tienen previsto participar en una reunión solicitada por el alcalde de la capital cincovillesa, preocupado por las implicaciones que pueda tener en el empleo de la localidad la situación que atraviesa la empresa catalana e inquieto por si la firma pudiera seguir los pasos del gigante cárnico aragonés en Cataluña. “Queremos explicarles nuestras propuestas, con las que no queremos en absoluto poner en peligro ninguna de las inversiones previstas en Aragón, sino sentar las bases para que el empleo generado por ellas sea de calidad”.

Por eso, UGT ha lanzó también un mensaje de tranquilidad a los trabajadores del sector, a los que asegura que estas líneas de actuación son “las mejores” para la defensa de sus intereses. Y envía además un aviso a navegantes. “Creemos que tenemos que sentar las bases para mejorar las condiciones en las que se emplean a los trabajadores del sector cárnico”, dice Arcéiz, que recuerda que está previsto que en los próximos años lleguen a Aragón dos importantes inversiones, Grupo Pini en Binéfar (Huesca) y Guissona en Épila (Zaragoza), a las que el sindicato no quiere poner ningún freno, pero si las reglas necesarias para que no se repitan las condiciones laborales actuales.