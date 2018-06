Aún se puede conseguir cita previa para hacer la declaración de la renta… aunque no lo parezca

Quedan tres semanas para que termine el plazo para cumplir con Hacienda. Pero aquellos contribuyentes rezagados que han optado por acudir presencialmente a las oficinas dispuestas por la Agencia Tributaria para confeccionar la declaración comienzan han comenzado a ponerse nerviosos, porque parece que conseguir cita previa se ha convertido en una misión imposible.

El primer susto que el ciudadano se lleva cuando accede a esta posibilidad a través de internet es comprobar que las citas están agotadas, no ya para ese día, sino para toda la semana e incluso a primera vista la impresión es que ya no ni una sola hora libre en lo que resta de campaña. Pero la realidad no es así. Lea bien porque en la pantalla le aparecerá el concepto “agotadas por hoy”, lo que significa, explican desde la Agencia Tributaria, que no se dan más citas para ese día y oficina en cuestión, aunque eso no significa que estén agotadas todas las que de esa jornada.

Si usted ha recurrido a los servicios telefónicos y escucha que no hay citas para ese día, tampoco debe desesperar, porque si presta la suficiente atención oirá que lo que matizan al otro lado del teléfono es que están agotadas “en este momento y para este centro", por lo que se le ofrece la posibilidad de disponer de cita en la oficina disponible más próxima. Aunque si tiene un poco de paciencia y vuelve a intentarlo unas horas más tarde se encuentre con la grata sorpresa de que sí tiene opción de acudir en esa fecha al centro que había solicitado.