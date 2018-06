"La exportación es la única forma de sobrevivir", asegura el presidente de CAF

"Internacionalización y competitividad son dos caras de la misma moneda". Y en ambas seguirá trabajando el Icex apoyando a las empresas españolas. Sin cambios, aunque la presidencia del Gobierno sea otra. Así lo dijo Francisco Javier Garzón, consejero delegado del Instituto de Comercio Exterior, organizador en colaboración con HERALDO de la jornada sobre ‘Internacionalización, motor del crecimiento’, que tuvo lugar este lunes en la Cámara de Zaragoza. "La transformación digital y la sostenibilidad, ayudar a las empresas en economía verde, son atributos muy valorados por los clientes y en eso estamos", explicó.

"Lo datos son indiscutibles. En España ahora el PIB sería un 10% inferior sin internacionalización. Uno de cada cuatro empleos son del sector exterior", destacó Gonzalo Solana, director de la Cátedra Global Nebrija Santander en internacionalización, en la primera mesa redonda, en la que participaron también como ponentes Andrés Arizkorreta, presidente de CAF; Gonzalo Díe, director general de sector público de Microsoft Ibérica, y Alicia Asín, consejera delegada de Libelium.

"A la fuerza ahorcan", constató el presidente de CAF, en relación al fuerte crecimiento en exportación registrado en España. "Recuerdo que fue con otro cambio de Gobierno, en 1982, cuando en España se pensó que el ferrocarril era cosa del pasado y hasta 1989 no se montó un solo tren en nuestro país. Ese año, aunque hubo inversiones en la red de cercanías, tuvimos que coger la ola para salir fuera, así que hemos aguantado compitiendo no a base de tamaño sino de inteligencia", al "tener competidores en Europa y Asia, que son 7 y hasta 25 veces más grandes que nosotros". De hecho, indicó, "de la cartera de pedidos por valor de 6.265 millones en 2017 no hay ni un tren para el mercado español: tenemos algo para el metro de Barcelona, pero nada más". Por eso, señaló, para CAF "la única forma de sobrevivir es la exportación: supone el 90%", añadió.