Federico Carrillo: "Estimamos que Imaginarium volverá a la rentabilidad en enero de 2020"

Mi primer contacto con Imaginarium fue en calidad de padre preocupado por el desarrollo de las competencias de mis 4 hijos y cómo mediante el juego podían desarrollarlas. Mis hijos fueron creciendo como personas de bien y mucho de eso se lo acredito a la capacidad de entretenerse de una forma muy sana en la que Imaginarium participó activamente. Pasaron los años y me encontré con un buen amigo que se entera de la situación que atraviesa la empresa, me llama y formamos un grupo de tres personas para rescatarla y evitar lo que sería una enorme pérdida para el mundo, que Imaginarium desapareciera.

Pero ninguno de sus socios, ni Xavier López ni Gevork Sarkisyan, se plantean venirse a vivir a Zaragoza como ha hecho usted

Sí, soy el único de los tres que se traslada acá y convierto Imaginarium –evitar que quiebre e impulsarla al crecimiento– en mi proyecto de vida. Siempre he estado buscando proyectos que me desarrollen como persona y este es un gran desafío. Es como si hubiera sido puesto por alguien para decir adonde tiene que ir mi esfuerzo los próximos 20 años.

¿Cómo piensan hacerlo porque los resultados de 2017 en Imaginarium no son buenos con una caída en ventas del 41%?

Para nada son buenos datos, pero son los que ha generado el cambio de rumbo y de propiedad de la empresa. Pese a la reducción en ventas, se observa una mejor tendencia en Ebitda (beneficio bruto de explotación). Esperamos dar buenas noticias en julio al reportar los datos del primer semestre. Lo que hemos hecho desde noviembre es trabajar en el fortalecimiento patrimonial de la empresa, que ha pasado de tener un patrimonio en negativo a positivo. Ahora cuando procedamos a capitalizar 4 millones más, que van a entrar la próxima semana, estará más consolidado. Y entonces, la relación deuda contra capital estará bien tras haber conseguido reducir la deuda en 25 millones.

¿Y cómo se consigue una quita de ese montante económico?

Con muchas ganas. Fue un proceso muy duro. En lo profesional, lo que hice muchos años en mi etapa trabajando para Lehman Brothers en Nueva York fueron reestructuraciones financieras. Me tocaron por la crisis muchas de empresas en México. Y_aquí, lo que ha pasado es que al final los bancos creyeron en el proyecto de Imaginarium a medio plazo. Es decir, vieron que la empresa debía 40 millones, que no estaba en disposición de pagar y, por tanto, si le quitaban 25 sí iba a poder pagar el resto en los plazos adecuados. Entonces los bancos aceptaron un pago inicial de 4,5 millones, un repago durante 6 años (con dos de gracia) de otros 4 millones y quedarían 6 millones que dependen de circunstancias que pueden o no darse como son un cierto nivel de rentabilidad y de capitalización en el mercado. Lo que he visto es una gran voluntad de los bancos. Ellos ponen 25 millones y nosotros 10,5.

Pero en la aportación de los socios ha habido cierto retraso. En 2017 al anunciar su entrada en Imaginarium hablaron de 8,5 millones y han puesto por ahora 4,5.

Se va a acabar de ejecutar la semana del 11 de junio cuando vienen los dineros que provienen de México, Rusia y la parte que esta aquí, que tengo yo. Pero ha habido tres fases: la primera en que metimos 4,5 millones el año pasado para sostener la empresa mientras negociábamos la reestructuración financiera. Luego, hubo que esperar al proceso de homologación judicial que ha acabado en abril. Y ya firmamos una extensión con los bancos para capitalizar 4 millones adicionales. La tercera pata es que los socios metimos otros 2 millones en capital de trabajo en la empresa.

¿Van a necesitar invertir más?

Estamos pensando en 3 millones de capital adicional y hay compromiso de aportarlo si es necesario.

¿Es todo capital propio?

Sí. En mi caso, los ahorros de toda mi vida. Los otros socios son personas de mayor capacidad económica. Estamos poniendo lo mismo cada uno, pero en mi caso es el 100% de lo que puedo poner.

¿Podría haber falta de liquidez? Parece que hay problemas en el pago a algunos proveedores.

No. Desde noviembre que tomamos el control hasta finales de marzo nos hemos dedicado a renegociar, negociar la estructura de pago y repago para cada uno de los proveedores de Imaginarium porque era un punto álgido que había que atender y no había sido atendido al estar con la reestructuración financiera. Seguimos en eso. No hemos acabado de negociar o renegociar términos de pago con los proveedores.

¿Cuándo estima que Imaginarium vuelva a números positivos?

Estimamos que recupere la rentabilidad en enero de 2020 y que los números sean positivos entonces.

¿Habrá que cerrar más tiendas o ajustar más plantilla?

Hubo una parte inicial que supuso cerrar aquellas tiendas que no eran rentables. Ahora hay 220. Desde el momento en que tengamos una estructura óptima y veamos que se entrega valor a través de esas tiendas, no va a haber reducción. Los cambios más fuertes han sucedido y la estructura que tenemos parece ser la que se requiere. En cuanto a las personas, hay 110 en Plaza. Los que sean buenos seguirán con nosotros. Exigimos dos cosas: excelencia y compromiso. No puedo dar una respuesta de cuántas sobran. Si somos capaces de aportar valor y eso genera crecimiento en tiendas, en lugar de decrecer, creceremos. Siento y creo que el éxito de esta empresa depende de la capacidad de su gente de ser excelentes.

¿Aplicarán otro expediente de reducción de jornada y salario?

El ERTE acabó en marzo , no lo renovamos y levantamos la inaplicación de convenio. Vamos a una tercera etapa de remuneración variable por desempeño de acuerdo a una serie de objetivos para todos los que trabajamos acá. Hemos dejado de contratar servicios y colaboradores externos para hacerlo todo nosotros. Estamos aplicando mejores prácticas que permitan a nuestra gente desempeñarse mejor y generar mayores ingresos.