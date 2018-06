Su billete de avión para este verano le puede salir más caro de lo previsto

Si usted tiene pensado volar este verano y todavía no ha comprado su billete, el viaje le puede salir un poco más caro de lo que pensaba. La culpa la tiene la subida del petróleo o, mejor dicho, el recargo que las aerolíneas ya han empezado a aplicar por este motivo. Esta situación, que no es nueva y que se repite periódicamente, no solo afectará en los próximos meses a los particulares, sino que también las agencias de viajes se enfrentan a un roto en sus cuentas.

La razón, según explica Jorge Moncada, propietario de Viajes Área, en Zaragoza, y presidente de la Asociación de Agencias de Viajes en Aragón, es que algunas de estas empresas optan por asumir el recargo aplicado en los paquetes con vuelos internacionales que gestionan.

"Una agencia pequeña tiene que mimar al cliente, que no entiende que cierre un viaje a un precio y luego se lo suban. Yo lo he asumido porque no tienen la culpa, aunque nosotros tampoco", afirma Moncada, y añade: "No es lo mismo que un touroperador lo tenga que comunicar a una agencia a que yo me tenga que enfrentar con decenas de clientes".