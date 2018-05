Reclamar o no el IRPF de la prestación por maternidad

Quienes cobraron la prestación por maternidad en 2013 tienen solo esta campaña de Renta para decidir si reclaman o no a la Agencia Tributaria. Todavía no se ha pronunciado el Tribunal Supremo sobre si la cantidad que se percibió en esos meses de la Seguridad Social está exenta o no de tributar, pero el plazo de cuatro años para arreglar cuentas con Hacienda se cumple el próximo 30 de junio. Aunque la campaña finaliza este año el 2 de julio, hace cuatro años terminó el 30 de junio.