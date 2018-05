Gastón anuncia la convocatoria inminente en el BOA de ayudas a la innovación para el sector de la automoción

Antes de que comenzase sobre las 12.20 la reunión a la que no ha faltado Antonio Cobo, director general de Opel España; así como Carlos Iglesias, responsable de RR. HH. de la fábrica, la consejera de Economía del Gobierno aragonés, Marta Gastón, ha anunciado la publicación de forma inminente en el BOA (Boletín Oficial de Aragón) de ayudas a la innovación para este sector, si bien no ha precisado su cuantía sino que ha dicho que será en función de los proyectos que vayan presentando las empresas.

Asimismo, Gastón ha adelantado que junto al estudio sobre el sector de la automoción realizado por el Cluster de la Automoción de Aragón (CAAR) e Ibercaja, la Universidad de Zaragoza va a realizar otro para tener un diagnóstico claro de las empresas que ya existen en Aragón y de las que faltarían para poder ser más competitivos en la movilidad eléctrica que será más realidad en nuestra comunidad con el lanzamiento de la nueva generación del Corsa 100% eléctrico en 2020.

Responsables del Instituto Tecnológico de Aragón (ITA) también han estado presentes en esta II Mesa de la Automoción para explicar qué proyectos están desarrollando relacionados con el coche eléctrico y tener así una visión más de conjunto del sector. Además, Gastón ha adelantado que se pondrá en marcha una estrategia sobre movilidad eléctrica cuya convocatoria saldrá a información pública para que se presenten distintas consultoras interesadas en los próximos meses. La idea, ha añadido, es ir preparando el terreno para tener todos los frentes cubiertos cuando de la línea de montaje de Figueruelas salgan los primeros corsas 100% eléctrico.

Mientras tanto, en la batalla que mantienen las auxiliares por hacerse con las pocas piezas del nuevo Corsa que todavía no han sido asignadas por la dirección de Opel, la consejera no ha querido a entrar. "Sería imposible imponer unas condiciones salariales a ninguna empresa. Son negociaciones entre privados", ha dicho. Y aunque los medios han intentando que la consejera de Economía diera respuesta a la reivindicación de los sindicatos de crear un paraguas común de condiciones laborales para toda la industria, y evitar así que en Opel haya unas condiciones laborales y en las auxiliares otras, ha señalado que "dicha reivindicación no la han planteado en esta mesa" y que lo único que puede hacer la Administración es estimular, a través de las políticas activas del Inaem y de los cursos de formación, un empleo de calidad, y por otro lado, a través de la Inspección de Trabajo, que se cumpla lo que marcan los convenios.

A esta hora, empresarios, sindicatos y reprsentantes del CAAR y del ITA siguen reunidos en el Gobierno de Aragón analizando por dónde tiene que ir el futuro de la automoción. Mientras tanto, en el SAMA sigue comité y dirección de Proma, que al perder la contrata del nuevo Corsa ve peligrar los empleos de un 40% de la plantilla y ha convocado huelga a partir de este miércoles para tratar de evitarlo. En una situación parecida están los compañeros de Bosal que llegaron a un acuerdo con la empresa para que busque un plan de viabilidad durante estos meses para evitar la pérdida de empleo.