Cientos de hectáreas de garnacha de excelente calidad, devoradas por los conejos

El cereal es el cultivo más afectado por la plaga de conejos que soportan más de un centenar de municipios en Aragón. Pero no es el único. El viñedo también es plato de gusto para estos animales, que han arrasado 450 hectáreas de “garnacha de excelente calidad” en los términos de Cariñena y Aguarón, epicentro de la Denominación de Origen Cariñena, la más grande y más antigua de la Comunidad.

Lo ha denunciado hoy la organización agraria UAGA, que recuerda que en los sembrados de cereal de invierno también están siendo afectados en muchas localidades, en los que ya se hablan de importante mermas para la cosecha, pero insiste en que son mucho peores las erosiones que provocan en los leñosos los conejos, que al rader las ramas de los árboles y las cepas de frutales, olivos, almendros y viñas no permiten la circulación de la sabia y provocan su muerte.

Por eso, UAGA exige al Gobierno de Aragón "que extreme las medidas a aplicar para minimizar estos daños”. Unas medidas entre las que propone que se intensifique la caza, que se agilicen trámites y que se exija profesionalidad en la gestión de los cotos así como la colaboración entre los agricultores afectados y los cazadores, además de un aumento de los cupos y de los días permitidos de caza e incluso autorizaciones extraordinarias para realizarla.

“En algunas zonas, como la de Cariñena, está demostrado que no es suficiente la caza para reducir el número de conejos”, explican desde la organización agraria, que detallan que este animal se puede reproducir todo el año y que cada hembra puede tener siete camadas al año, con una media de seis crías. Por eso, UAGA pide al Gobierno de Aragón que “vaya aplicando” los nuevos métodos de control de los que ya está haciendo pruebas.

Un mes después de las riadas

A la alarma generada por la fauna silvestre y cinegética se une también, ha señalado la organización, la “desesperación” de los agricultores damnificados por las últimas riadas, porque después de haber transcurrido más de un mes desde la gran avenida del Ebro, las infraestructuras de las zonas afectadas “están tal y como las dejó la inundación, inservibles, y los productores no pueden ni regar los cultivos que se salvaron ni preparar la siembra a realizar en las parcelas en las que se ha perdido la cosecha, principalmente de cereal y de alfalfa”.

UAGA recuerda que en su visita a la ribera del Ebro, mientras el río inundaba cerca de 20.000 hectáreas, la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, manifestó su intención de declarar ‘zona de urgente actuación’. “Ha pasado un mes y la pasividad del Ministerio es patente, ya que ni siquiera se han determinado ayudas”, lamentan desde la organización agraria, que critica que es muy fácil quedar bien ante los afectados y luego olvidarse por completo de sus problemas.

El Gobierno de Aragón publicó el pasado 10 de Mayo el Decreto Ley por el que se establecen medidas urgentes para reparar los daños causados y las pérdidas producidas en Aragón por los desbordamientos en la Cuenca del Ebro. Son 54 municipios los que contempla el Decreto, de los que sus habitantes podrán acogerse a las ayudas en las que están implicas seis consejerías y para cuyas convocatorias UAGA pide “celeridad”. Y asegura que los agricultores de la ribera "están más que hartos con mucho motivo porque se suceden las inundaciones y es muy poco lo que se hace para evitarlas y las ayudas que se establecen llegan tarde, si llegan", señala la organización agraria que advierte que no solo la economía de los profesionales agrarios afectados está en riesgo, sino la de todos los negocios de los municipios de la Ribera porque “dónde no hay dinero, no hay gasto”.