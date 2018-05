Una empresa de Cuarte está entre las que más crecen de Europa, según Financial Times

Panel Sandwich Group, empresa de la localidad zaragozana de Cuarte de Huerva, aparece en el listado que publica Financial Times con las 1.000 compañías que más crecieron entre 2013 y 2016 .

La empresa, fundada en 2011 por Óscar López-Blanco y su mujer Katia Kokurina, se dedica a la venta por internet de panel sandwich, un material utilizado para cubiertas y cerramientos en la construcción. En los últimos años ha registrado un crecimiento de facturación de entre el 20 y el 25% anual, hasta los 3,5 millones de euros el pasado año. Esto la ha colocado en el puesto 920 del ránking. "Somos una gran central de compra, el mayor cliente que tienen los fabricantes", explica López-Blanco. El equipo está formado por 11 personas, en su mayoría comerciales.

Su modelo se basa en "un proceso de venta ágil, que se aleja de las habituales estructuras de comercialización del sector de la construcción (visitas presenciales, fax, muestras en varios días…)", han explicado desde la compañía.

A través de su página web el cliente puede solicitar presupuestos en 24 horas, muestras, ver diferentes combinaciones de producto y hacer seguimiento “on time” de su compra, han detallado. Han apostado por mejorar la atención al cliente y el personal.

Competir en precio

Entre las ventajas de su modelo de negocio 'on line' han indicado que ha podido reducir los costes "de una manera considerable", pudiendo trasladarlo al mercado a través de unos precios "muy competitivos".

La empresa cuenta con una cartera base de 30 productos y 8.000 clientes anuales. Sus productos se comercializan tanto en España como en el extranjero, que actualmente supone el 30% de las ventas anuales. Entre los mercados en los que tienen más interés figura Latinoamérica. Tiene presencia en más de 10 países y espera duplicar este número próximos años, dentro de un ambicioso plan de crecimiento.

Panel Sandwich Group está desarrollando una nueva plataforma y tiene la previsión de duplicar la red comercial próximamente.

I-Directo, mayorista informático 'on line'

El listado que elabora el diario económico Financial Times incluye más de un centenar de compañías españolas. Además de la firma de Cuarte, también aparece la mayorista zaragozana I-Directo Mayorista, en el puesto 320. Sus fundadores cuentan con 19 años de experiencia en el sector de la distribución informática, según su página web. La compañía, creada en 2012, tiene 10 empleados, según los datos de 2016 de Financial Times. Entre las claves de su éxito destacan el servicio y el precio. Así, explican que su distribución "no añade costes estructurales, eliminamos intermediarios, eliminamos grandes infraestructuras consiguiendo una mejora en precio y servicio". El fabricante puede manejar su stock para ofrecer siempre el mejor producto, y el mejor precio, indican. Su web cuenta con más de 10.000 referencias catalogadas.