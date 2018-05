Irán, un mercado (menos) interesante para la exportación aragonesa

Lo importante no son solo las cifras. El presidente de la Cámara de Comercio de Zaragoza, Manuel Teruel, destaca que existe un interés real por este mercado entre las compañías aragonesas. Prueba de ello es que cualquier jornada organizada por la institución ferial y centrada en este mercado “ha tenido siempre mucha demanda”, señala. Y destaca que además los iranís tienen dos buenas cualidades que despiertan mayor interés exportador: “una vez que firman un contrato son muy cumplidores y además para ellos pagar es sagrado y así lo han desmostrado siempre aún en la época más dura”, explica Teruel, gran conocedor de este mercado porque su empresa Taim Weser mantiene una destacada actividad en aquel país, en el que realizó su primer proyecto en Irán en 1994.

Pero, como se temía, la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca ha enfriado las expectativas, después de que el mandatario estadounidense haya hecho público la ruptura del pacto nuclear firmado en 2015 y su decisión de reanudar las sanciones. El presidente de la Cámara zaragozana reconoce que aun con el levantamiento de las sanciones, los bancos eran todavía algo reacios a abrirse totalmente, aunque lo estaban haciendo poco a poco. “Ahora con Trump la operativa bancaria se complica, porque el bloqueo hace prever también restricciones en las transferencias a los bancos americanos”, señala Teruel. Y hay que sumar también que la decisión de presidente norteamericano ha provocado de inmediato una devaluación del rial iraní, “con lo que también se complica la exportación”, matiza el presidente de la institución cameral.

Pese a todo, Teruel se muestra cauto e insiste en que hay que esperar. Esperar para conocer cuál a va ser la reacción de Europa respecto al acuerdo nuclear y esperar para comprobar qué efectos tienen las tensiones con Estados Unidos sobre el comercio con el país árabe. “La clave va estar en los próximos seis meses y no solo para las relaciones con Irán sino también para todo el entorno del Golfo Pérsico”, explica Teruel, que reconoce que el escenario de conflicto está enfriando el interés de las empresas por este mercado. “Quizá sea una oportunidad para las compañías que están allí de forma estable, pero no hay duda de que habrá empresas que todavía no exportaban de una forma habitual que buscarán ahora alternativas a esta comercialización en otros lugares del mundo”, puntualiza.