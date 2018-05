El 97% de los jóvenes que cursan estudios en el Zaragoza Logistic Center (ZLC) se coloca

Que la logística "vaya a más" en Aragón y que sea cantera permanente de profesionales. Es el objetivo del convenio que acaban de suscribir Aragón Plataforma Logística (APL) y la Fundación Zaragoza Logistics Center (ZLC). Han sido las presidentas de estas dos entidades y consejeras de Economía, Industria y Empleo, e Innovación, Industria y Universidad, Marta Gastón y Pilar Alegría, las firmantes de un acuerdo que incluye once becas y premios para estimular más la formación en este campo, que según dijo Susana Val, directora del Zaragoza Logístic Center (ZLC) tiene un grado de inserción cercano al 100%.

Dotado el convenio con 70.250 euros, además de las becas incluye el patrocinio del 'Evento Alumni' que permite a los antiguos alumnos del ZLC actualizar sus conocimientos. "La demanda de nuestros estudiantes es real. Y la necesidad va a ir a más", señaló la consejera Gastón.

El programa de becas “Aragón Logística” permitirá proporcionar ayuda financiera a estudiantes del master en “Engineering in Logistics and Supply Chain Management” (ZLOG) y del master en “Dirección de Supply Chain” (MDSC). En total se ofrecerán once becas distribuidas en cuatro modalidades. La primera de ellas y la más cuantiosa, sufragará el coste total del programa ZLOG (24.000 euros) al mejor trabajo presentado a la “Master Essay Competition” sobre un tema de actualidad relacionado con la cadena de suministro.