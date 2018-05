Cada día se publican en Aragón 700 ofertas de trabajo TIC… pero no hay quien las cubra

Las empresas aragonesas, y no solo las tecnológicas, tienen enormes dificultades para incorporar nuevos profesionales digitalmente capacitados. Lo han recordado en numerosos foros los máximos representantes del clúster aragonés de Investigación, Desarrollo e Innovación (IDiA), que este martes han vuelto a insistir -y detallar con cifras- que detalles explican esta la escasez de talento y cómo podría revertirse la situación ante la comisión de asuntos ciudadanos de las Cortes de Aragón.

“Cada día se publican en Aragón cerca de 700 ofertas de trabajo TIC”, han destacado ante los parlamentarios aragoneses el presidente del clúster, Leandro Hermida, y su director gerente, Antonio Novo, que han matizado que dichas ofertas pueden encontrarse a través de internet en los portales web especializados. El problema, han señalado a renglón seguido, es que la inmensa mayoría de las mismas ni siquiera reciben respuesta. Para ilustrar el dato han recordado el caso de una gran empresa aragonesa que recientemente ofertó nueve puestos de trabajo de los que ocho se quedaron desiertos, porque no hubo quien los demandara. “Y no se trataba precisamente de una empresa TIC, sino de una gran compañía que solicitaba empleados para trabajos tecnológicos”, han explicado, para dejar bien claro que el problema no es exclusivo de las firmas especializadas en tecnologías de la información y comunicación.

Junto con este dato, los máximos responsables de IDiA han vuelto a poner sobre la mesa los datos más preocupantes con los que se enfrenta el sector, que advierte de que la “carencia de profesionales TIC ha crecido dramáticamente”. Así, han vuelto a señalar que solo en el seno del clúster se necesitan de forma inmediata 200 profesionales “y no incorporarlos supone retrasar el desarrollo de importantes proyectos empresariales” y han destacado que en este 2018 se harán necesarios 1.300 profesionales, a los que se añadirán 540 más estimados en base a oportunidades de instalación o ampliación de empresas en Aragón.