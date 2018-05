La venta de coches usados pisa el acelerador

Según el informe, en el acumulado del año, las ventas en Aragón se han incrementado un 3,5%, hasta alcanzar las 16.037 unidades, mientras que en el conjunto nacional el crecimiento escala hasta el 7,5%, por lo que Faconauto estima que si se manteniente esta tendencia, la previsión para el cierre de año se mantiene en algo más de dos millones ventas, lo que representaría un crecimiento del 5%.

Los modelos de hasta cinco años se han convertido en el motor del sector, ya que la tendencia alcista que experimenta el mercado se debe “al buen momento que atraviesan las transferencias de los vehículos de hasta cinco años”. De hecho, las transferencias de turismos de entre 0 y 3 años crecen un 24,1% y los de 3 a 5 un 29,4%. Con ello, los coches usados de esta franja de antigüedad se acercan ya al 25% de todas las transferencias realizadas, “y se están viendo favorecidos por la llegada al mercado de unidades automatriculadas por parte de los concesionarios”, señalan desde la organización, que detalla que la consultora MSI calcula que en abril algo más de 10.000 transferencias de usados procedieron de matriculaciones tácticas, lo que supuso un fuerte crecimiento del 38% para ese canal de origen.

No muestra tanta salud el mercado de ocasión para los vehículos que tienen más de seis años y no han cumplido los 10. En esta franja, se produce un descenso de las ventas del 6,7%. Sin embargo, aquellos coches que ya han sobrepasado la década vuelve a mejorar sus datos, con un incremento del 20% con el que acaparan ya el 61% de todas las transferencias.

Los protagonistas de este mercado vuelven a ser, señala el informe, los concesionarios, cuyas ventas han aumentado un 36,2%, un porcentaje muy superior al mostrado por otros canales de comercialización como el de compra-venta, que creció un 16,1%, o el de empresas, cuyo incremento se cifró en un 12,6%.

“Estamos asistiendo a una transformación de este sector en nuestro país, coincidiendo con la creciente importancia de los concesionarios, responsables de la comercialización de los modelos de hasta 5 años, lo que está permitiendo mejorar la calidad del mercado de ocasión”, ha señalado Raúl Morales, director de comunicación de Faconauto. Morales matiza, sin embargo, que hasta que no salgan del circuito los coches de más de diez años no se podrá hablar de “un mercado saneado y no nos equipararemos con los principales países europeos, donde la ratio de ventas de vehículo usados frente a vehículos nuevos dobla a la de España”. Y esto, ha insistido, “solo ocurrirá si las matriculaciones de nuevos crecen a mayor ritmo”.

Stock Car

Una buena marcha que podrá comprobarse esta semana en la capital aragonesa. La Feria de Zaragoza acoge entre el 17 y el 20 de este mes de mayo Stock Car 2018, el Salón del vehículo de ocasión, seminuevo y km 0. Una nueva edición, en la que se dan cita las principales marcas del sector, que ofrecen numerosos modelos a precios muy rebajados y con las mejores garantías, tanto para uso particular como comercial.

La actual edición espera superar las buenas cifras con las que el certamen cerró el pasado año en el que se comercializaron casi 700 coches de los más de 1.700 vehículos expuestos en los pabellones del recinto ferial de la capital aragonesa. Con ello, según los datos de la institución ferial, se generó un volumen de negocio en torno a los nueve millones de euros.

El horario del salón es de 11 a 21 horas, con entrada gratuita. Feria de Zaragoza pone a disposición de los visitantes un servicio de autobús lanzadera, también sin coste, que conectará el recinto ferial con el centro de Zaragoza.