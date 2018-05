El comité de Inditex exige en la calle un alza salarial del 4% y menos temporalidad

El comité de empresa de Inditex no entiende porqué la compañía se niega a extender a Plataforma Europa, el almacén logístico más grande que tiene en España y el que más volumen de prendas mueve, mejoras en condiciones de trabajo y salarios que ya ha firmado en otros almacenes de Madrid o Galicia. Es esta diferencia de trato y la lentitud con la que lleva las negociaciones del convenio, sin apenas avances después de cinco meses, lo que ha llevado a la representación de los trabajadores a salir a la calle.

Delegados y trabajadores se concentraron este sábado en la plaza de España de Zaragoza para exigir a la dirección de Inditex que "se ataje la temporalidad injustificada y que se realicen 150 conversiones a indefinidos" y también que la jornada parcial del cuarto turno, firmado en el convenio anterior, pase a ser a tiempo completo". El incremento salarial del 4% para cada año de convenio –el que se negocia es para tres, de 2018 a 2020– es otra de las reivindicaciones de un comité que pedía este sábado agilizar el convenio. "No estamos pidiendo algo que la empresa no pueda dar. Hay recursos suficientes e Inditex debe entender que el crecimiento no puede ir destinado solamente al reparto de dividendos entre los accionistas sino que tiene que redundar también en los salarios y en el empleo estable", indicó el comité en el manifiesto repartido este sábado entre los que asistieron a la protesta y que iba firmado por UGT, CC. OO. y OSTA.

"Hay que llegar a un acuerdo de convenio y hacerlo lo antes posible porque llevamos negociando desde diciembre y estamos en mayo", recordó José Antonio Villanueva, de la sección sindical de UGT. "Pedimos atajar una temporalidad que es muy alta y mejorar las condiciones del cuarto turno".