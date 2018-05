Hacienda ha repartido ya 22.942 citas para hacer la Renta en Aragón

Los primeros contribuyentes que se han acercado a las oficinas de la Agencia Tributaria en Zaragoza este jueves, el primero de atención presencial, han encontrado tranquilidad por la mañana, con la sala de espera vacía. "Ha sido llegar y entrar", comentaban muchos de los afortunados que habían conseguido cita los primeros, en la mayoría de los casos por internet o tras muchas llamadas a los teléfonos del servicio de cita previa que empezaron a operar hace dos días. En Aragón ya se han repartido 22.942, de las que 16.244 son para acudir a las oficinas de Zaragoza, Huesca, Teruel, Calatayud, Ejea de los Caballeros o Alcañiz que operan esta campaña. A ellas se suman 6.698 concertadas a través del nuevo servicio 'Le llamamos' por el que el contribuyente puede elegir un día en el que quedar con Hacienda para confeccionar la declaración por teléfono. Los teléfonos para pedir cita son el 901 22 33 44 ó 901 553 00 71 (con operador) o el 901 12 12 24/91 535 73 26 (automático 24 horas).

"La gente cada vez está más concienciada con la utilización de las vías menos presenciales", ha asegurado Paloma Villaro, delegada especial de la Agencia Tributaria en Aragón, durante la presentación de los datos de inicio de campaña. Como ejemplo ha indicado que más del 9% de las personas que el año pasado acudieron a las oficinas a hacer la declaración "ya la han presentado por otras vías". Ha explicado que este año no hay una cifra establecida de citas previas, que otras campañas ha rondado las 50.000, y ha asegurado que "estamos dimensionados para atender a todo aquel que lo demande". Por ello, aunque ha reconocido que "hay mucha demanda de golpe al inicio" las últimas semanas "siempre tenemos hueco". El plazo para presentar la declaración termina el 2 de julio.

En cualquier caso, ha asegurado que el servicio "no va a desaparecer" porque hay gente que "no está habituada a las nuevas tecnologías". Entre ellos, muchos de los usuarios del primer día. "Hacer la declaración por el móvil no lo veo, porque yo necesito una pantalla grande", ha reconocido Manuela Torón, que ha acudido con su marido, Joaquín Lou. "El primer día fue imposible conseguir cita, pero como duermo mal, ayer lo intenté a las 3.00 y me dieron para hoy", ha explicado ella. Han utilizado el servicio para resolver una duda sobre la declaración. A un matrimonio de jubilados les había cogido cita por internet su hijo. "Nosotros no sabemos", han reconocido Basilio y Rufi. Acudir a las oficinas les daba "tranquilidad" y además no tenían que traer apenas papeles porque "lo tienen todo aquí". Cobrar la devolución y quitarse de en medio el papeleo lo antes posible eran otros de los argumentos más repetidos por los usuarios. El servicio atiende solo declaraciones sencillas.

Adelanto de las presentaciones