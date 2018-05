900 aragoneses han dejado de trabajar para cuidar a familiares

La necesidad de atender a familiares dependientes hizo que 900 aragoneses dejaran su empleo el año pasado para cuidar a sus familiares dependientes durante el último año. En 2017 se contabilizaron 1.900 inactivos por este motivo, frente a los 1.000 del año anterior, según el informe elaborado por la Fundación Adecco, con la colaboración de Previsora Bilbaína, con motivo del Día de la Familia el próximo 15 de mayo.

En general, son personas que se han retirado del mercado por no poder costear los servicios adecuados para el cuidado de familiares dependientes como adultos enfermos y/o personas con discapacidad. Según Myriam Ganado, consultora de la Fundación Adecco experta en familias “compatibilizar la vida personal y laboral es un reto para todos los profesionales, que se convierte en todo un desafío cuando hay una persona dependiente en la unidad familiar" Por este motivo, considera que "no pocos trabajadores deciden retirarse del mercado para ocuparse directamente de su familiar, al no poder costear a una persona que le brinde los cuidados adecuados”.

El perfil es el de una mujer (84%) mayor de 45 años (88%). Según Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco, “estos datos vienen a constatar dos realidades: en primer lugar, en nuestra sociedad sigue muy arraigado el rol femenino como cuidadora de la familia y del hogar y, en segundo lugar, las mujeres mayores de 45 años son las que más dificultades encuentran en el mercado laboral y, por tanto, las primeras que deciden retirarse cuando la situación familiar lo requiere, ante la falta de expectativas profesionales”.