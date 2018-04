"La subida de pensiones no es más que un parche"

"Estamos aquí por nosotros, pero sobre todo por nuestros hijos" ha asegurado José Luis Muñoz, uno de los jubilados que ha participado en la nueva concentración ante la plaza del Pilar que ha protagonizado la Coordinadora estatal en defensa del sistema público de pensiones, que integra a la comisión de mayores de la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza, la plataforma de pensionistas indignados y la de pensionistas en lucha por su dignidad. "Ya no es solo por que nos den una subida digna y no el 0,25% como pretendían sino por el día de mañana. Hay que garantizar el sistema público de pensiones para los que vienen detrás", ha dicho.

"Lo que ha anunciado el Gobierno de subir las pensiones un 1,6% este año no es más que un parche que no soluciona nada. Lo que quieren es retirar a los pensionistas de la calle, lograr que dejen de protestar porque se acercan las elecciones", ha manifestado José Luis Cabello, portavoz de esta Coordinadora. "Pero no les va a servir de nada porque vamos a seguir denunciando con protestas y concentraciones su intento de privatizar las pensiones".

Según Cabello, "la subida comprometida en los presupuestos no compensa la pérdida del 7% de poder adquisitivo que han tenido estos años los jubilados ni tampoco lo que ocurrirá en los próximos años ya que la propuesta del Gobierno solo recoge un incremento este 2018 y el próximo año". A su juicio, "no vamos a hacer caso de sus trampas y engaños porque lo que quiere este Gobierno en sintonía con Europa es privatizar las pensiones y no lo vamos a permitir". Así para el próximo sábado, 5 de mayo, tienen convocada una manifestación que partirá de Glorieta Sasera y cuyo comunicado leerá la patinadora aragonesa Sheila Herrero y que van a empezar a preparar esta mista tarde con una asamblea en la calle de las Armas de Zaragoza.