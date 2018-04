Las ayudas a parados de larga duración, otra vez en la cuerda floja

En Aragón, según fuentes sindicales, del plan Prepara solo se beneficiaron en esta comunidad 557 desempleados el pasado año y del plan PAE 1.192. Entienden que los criterios de acceso son ya de por sí bastante severos como para crear un nuevo sistema llamado RED (Renta Complementaria de Desempleo) todavía más inaccesible.

Renovados el pasado año, Plan Prepara y PAE expiran hoy, aunque desde el Gobierno se han apresurado a decir que los actuales perceptores seguirán cobrando la ayuda a expensas de que saque adelante su propuesta de fusionar las ayudas a parados de larga duración en lo que ha llamado RED , si bien según los sindicatos, la nueva fórmula implicará que todavía llegue a menos beneficiarios.

Aunque el Ejecutivo dice que está en negociación con interlocutores sociales (sindicatos y patronal) y con las comunidades autónomas para sacar adelante su propuesta de fusionar las ayudas, desde CC. OO. y UGT reclaman abrir ya un debate sereno para evitar que este colectivo tan vulnerable vea de nuevo recortadas las ayudas. "Hace unos meses hubo una reunión con el Gobierno y nueve comunidades mostraron ya su rechazo a esta RED al entender que no cubría las necesidades de los parados de larga duración", ha recordado Pura Huerta, secretaria de formación y empleo de UGT Argón. "No se puede dejar en una indefensión absoluta a los que más tiempo llevan en el paro. Por eso, pedimos que se prolonguen las ayudas actuales y se abra una negociación serena y no unilateral desde el Gobierno con los agentes sociales para seguir apoyando a quienes más lo necesitan, máxime cuando estamos denunciando que más de un 40% de los parados en este país ya no cobra ningún tipo de prestación".

Huerta denuncia que hayan transcurrido seis meses, desde septiembre de 2017, en que el Gobierno renovó el Prepara sin que se haya realizado más que hace unas pocas semanas, y prácticamente sin tiempo material, su primera propuesta de reforma para integrar estos programas. La propuesta, añade, "pretende recortar, lo que resulta de todo punto inaceptable", asegura. Máxime, cuando, según UGT, "las cotizaciones del sistema de protección por desempleo tienen un superávit de 3.000 millones de euros según los PGE para 2018", que se va a destinar "a la financiación de las políticas de empleo, a reducir el déficit público y a financiar otras políticas públicas".

También para Juan Carlos Cantín, su homólogo en CC. OO. Aragón, se debería proceder a la prórroga automática de estas ayudas en tanto no se haya consensuado con los agentes sociales un nuevo sistema para sostener a los parados de larga duración. "El Gobierno quería unificar los dos programas como una medida de ahorro y también poner en marcha otro sistema Red, que entendemos, que aún restringirá más los requisitos de acceso". Por eso, añade, CC. OO. ha pedido que el PAE y el Prepara dejen de ser "meros programas temporales" y se integren en la Ley General de la Seguridad Social como prestación más del sistema de desempleo.

Para este sindicato, es "imprescindible" que el Gobierno mantenga el nivel de cobertura que las prestaciones por desempleo presentan en este momento y que "este sea el punto de partida sobre el que poder concretar la mejora del sistema de protección por desempleo que necesita España". Además, , la RED debería garantizar que todos los colectivos que actualmente son beneficiarios de alguna prestación la mantengan, así como la duración de las prestaciones y los requisitos de acceso.

Por último, UGT critica que el texto remitido por Empleo detalla de manera "muy confusa" cómo afectaría la RED a los potenciales beneficiarios del plan en función de su edad o el tiempo que hayan cotizado y tampoco aclara cómo los perceptores de las anteriores ayudas se pueden beneficiar de la nueva medida. Así, según la organización sindical, "el 59% de los beneficiarios se verá perjudicado".