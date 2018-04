El número de hipotecas no crece al mismo ritmo que la venta de inmuebles en Aragón

A principios de esta semana el Banco de España publicaba la Encuesta de Préstamos Bancarios que revelaba que la banca española relajó “algo” los criterios de concesión de préstamos en los dos segmentos de financiación a los hogares y mantuvo sin cambios los de la financiación de las empresas durante el primer trimestre de 2018. El aumento de la competencia, las mejores perspectivas económicas (tanto generales como en particular en el caso del mercado de la vivienda) y la mayor solvencia percibida de los prestatarios han motivado que los criterios de aprobación de los créditos a los hogares para la adquisición de un inmueble volvieran a relajarse “en cierta medida”. De esta forma, las entidades financieras están mejorando sus ofertas en aras a ganar clientes y ya se habla de ‘guerra de hipotecas’.

Esta misma mañana, Caixa Bank ha presentado sus resultados. La cifra de crédito hipotecario concedido de nueva producción en el primer trimestre de 2018 ascendió a 1.556 millones de euros. El consejero delegado de la entidad, Gonzalo Gortázar, ha señalado que es un mercado con mucha liquidez y con voluntad de crecer. Al mismo tiempo, ha insistido en hipotecas a tipo fijo frente a la incertidumbre que ofrecen las de tipo variables.

Para Dámaso Cruz Gimeno, decano del Colegio Notarial de Aragón, más que una ‘guerra’ exclusivamente de precios, como la que se vivió en los años previos a la crisis económica, habría que hablar de una pugna por ganar clientes. “Una hipoteca como producto aislado, con un rendimiento del 1% y un endeudamiento a tan largo plazo al banco probablemente no le resulte rentable”, afirma. “Tratan de vincular al cliente no solo con la hipoteca; de paso le venden el seguro de la casa y el de vida, la tarjeta de crédito, la domiciliación de la nómina… Ya no valoran la hipoteca como una operación aislada que puede resultarle rentable. El estudio global de la operación incluyen todos estos productos añadidos”, apunta.