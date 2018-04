La Universidad de Zaragoza cuenta con una nueva cátedra en gestión logística

"Que las empresas logísticas no tengan que ir a buscar fuera lo que pueden encontrar aquí". Ese es el objetivo, según el rector de la Universidad de Zaragoza, José Antonio Mayoral, de la nueva cátedra APL de planificación y gestión logística, que se acaba de crear con la firma por parte de la consejera de Economía, Industria y Empleo del Gobierno de Aragón, Marta Gastón, y del propio rector del convenio que la hace posible. En el hall de la sala Jerónimo Zurita del Edificio Pignatelli se ha producido esta rúbrica este miércoles si bien no será hasta el 29 de mayo cuando tenga lugar la presentación oficial y conferencia inaugural de dicha cátedra.

Mayoral ha destacado que frente "la flexibilidad escasa" que permiten algunos estudios universitarios, esta cátedra ofrecerá a las empresas la posibilidad de una formación flexible y adaptada a sus necesidades. "Esa formación a lo largo de la vida de la que se habla en Europa y que tanto demandan las compañías es lo que pretendemos. Con la cátedra queremos adaptarnos a las necesidades de un sector muy atento a las nuevas tecnologías y que ha de afrontar cambios radicales". Asimismo, el rector ha subrayado que la cátedra nace con "afán de complementar y no competir" con la labor prestigiosa que están desarrollando otros centros como el MIT (Instituto Tecnológico de Massachusetts) en Zaragoza. Ha recordado que el campus zaragozano es el segundo de España en número de cátedras con empresas ya que tiene un total de 66.

La consejera Marta Gastón ha subrayado también que la nueva cátedra busca complementar la formación de calidad que ya existe. "Es un plus abierto no solo a los universitarios sino a trabajadores, empresarios, etc, todos aquellos que quieran incrementar su conocimiento. Es una herramienta de aprendizaje continuo e investigación". Asimismo, la titular de Economía ha recordado que la dotación de la cátedra recién constituida es de 20.000 euros. Ha avanzado que a principios de 2019 arrancará un nuevo título de experto en planificación y gestión logísitica, que persigue incrementar el número de profesionales en un sector estratégico y fundamental para la economía aragonesa.