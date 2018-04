Entre 605 y 1.855 euros cuesta celebrar la Primera Comunión en Aragón

Sigue en auge la compra de trajes en tiendas outlet en Zaragoza y a través de tiendas 'on line', ya que eligiendo el tipo de tela y facilitando la talla, se envía el traje al domicilio por mensajero, aproximadamente en un plazo de 20-30 días, han explicado desde la asociación de consumidores. El precio mínimo para niños ronda los 90-100 euros y para niñas los 135 euros. No se trata de trajes a medida, sino de trajes confeccionados en distintas tallas, han precisado.

En estos casos aconseja "cerciorarse previamente de los costes de envío, si van incluidos o no en el precio, o si son gratuitos para un pedido mínimo".

Con respecto al vestuario de familiares e invitados, "se nota un repunte en el gasto y están más dispuestos a estrenar, ya que en años anteriores la tendencia era aprovechar el vestuario de otras celebraciones", han afirmado. En la compra de complementos, sigue en auge la adquisición de los mismos por internet.

El restaurante

El menú del restaurante se mantiene en la línea del año anterior, aunque en Teruel resulta más asequible que en Huesca y Zaragoza. La mayoría de restaurantes, al conocer que se trata de celebración de primera comunión no ofrecen otros menús más económicos. El menú infantil es de 25 euros en Teruel y de 35 euros en Huesca y Zaragoza.

Desde hace unos años se ha puesto de moda que, tras la comida, los niños disfruten de la presencia de un grupo de animación infantil, cuyo precio no se ha incrementado. El precio medio por un grupo de animación es de 150-200 euros.

El precio medio de un mago o de payasos es de 300-350 euros, y si este espectáculo es ofrecido por el propio restaurante, el precio puede subir hasta 500- 600 euros.

También se incluye, sobre todo en Zaragoza el Candy bar (mesa de dulces y chucherías), cuyo precio oscila sobre los 130-150 euros, así como el Photocall, que no baja de los 80- 100 euros.

El reportaje fotográfico

El reportaje de fotos en estudio más el correspondiente álbum ronda los 400 euros en Zaragoza, aunque resulta más económico en Huesca y Teruel. Ahora bien, la UCA ha destacado que en las tres ciudades, dependiendo del tipo de álbum que se elija, el precio varía, ya que suele haber entre tres tipos para elegir.

Regalos

El viaje a Eurodisney como regalo sigue estando de moda en las familias zaragozanas, ha afirmado la asociación. En Teruel y Huesca las familias no eligen el viaje a Eurodisney, se decantan por la tecnología y regalos más tradicionales (joyería, objetos de escritorio, libro recuerdo de comunión...). En Zaragoza, sigue en auge poner una lista de regalos de primera comunión en grandes almacenes.

Detalles de recuerdo para los invitados

En las tres provincias, el típico recordatorio de comunión con foto se mantiene como favorito, así como regalar una foto enmarcada o un marcapáginas recordatorio del evento.

Una foto enmarcada sale aproximadamente a 3,65 euros, un marcapáginas sale por un euro, y un lote de 15 recordatorios ronda los 65 euros.

Consejos

1. Cuidado con el intrusismo profesional. La UCA recomienda no contratar servicios ni comprar artículos a personas o empresas ilegales. Ante cualquier imprevisto, no vamos a poder reclamar ni exigir responsabilidades, ya que no tenemos ni un documento de reserva o encargo profesional ni una factura que justifique el pago realizado.

2. Ajustarse a un presupuesto, comparar precios y eliminar lo superfluo. Preguntarse qué es estrictamente necesario para hacer "una bonita fiesta y pasarlo bien", plantea la asociación. Aplicar el sentido común, hacer un consumo responsable.

3. Evitar la financiación. Aunque pueda asumirse, no solicitarla porque "está demostrado que con esa práctica es fácil sobrepasar el gasto", advierte la asociación. Si se solicita financiación, mejor pedir un solo crédito que uno para cada gasto.

4. Hacer todas las contrataciones por escrito. Y leer el contrato antes de firmar. Pedir justificante si se adelantan pagos en concepto de reserva.

5. Reducir el número de invitados. Adaptarse a la posibilidad económica de la familia.

6. Contratar menús cerrados y económicos. Plantearse sustituir la comida por aperitivo. Sustituir el banquete por un catering o una merienda al aire libre. La mayoría de restaurantes, al conocer que se trata de celebración de primera comunión no ofrecen otros menús más económicos, afirma la UCA, por lo que recomienda contratar el restaurante sin decir que se reserva para una comunión.

7. Alquilar el traje de primera comunión o utilizar trajes de familiares y amigos. Compra del traje por internet o en tiendas outlet. Comulgar con ropa de calle que pueda utilizarse después. Hacer fotos y animación caseras y editar el álbum de comunión a través de Internet. Peinar a las niñas en casa en vez de ir a la peluquería.

8. Celebrar comuniones conjuntas con hermanos, primos o allegados.

9. Pedir a las personas de confianza que el regalo sea dinero en efectivo para ayudar a pagar los gastos de la comunión.

10. Comulgar fuera de las fechas tradicionales. Hay menos dificultades para conseguir reserva en los restaurantes y se consigue mejor precio, propone UCA.