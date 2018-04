Protestas de pensionistas por partida doble

Los sindicatos y la coordinadora de pensiones se reúnen este jueves por primera vez, a unos días de las intensas jornadas de movilizaciones que se vivirán la primera semana de mayo. Una charla debate convocada en la Federación de Barrios de Zaragoza (FABZ) a las 19.00, que se convierte en el primer encuentro tras meses de protestas, en las que no ha sido posible la unidad entre ambos colectivos pese a reivindicar en gran medida las mismas mejoras como la subida de las pensiones por encima del 0,25% fijado por el Gobierno y la defensa del sistema público de pensiones. Algo que ha ocurrido en la mayoría del país, también en Zaragoza.

El principal escollo es la condición de que no haya “banderas” ni “siglas” en las protestas, puesta por la Coordinadora estatal por la defensa del sistema público de pensiones de España desde que comenzara a llamar a los pensionistas a que salieran a la calle en todo el país. CC. OO. y UGT o han convocado protestas en solitario, como la del pasado fin de semana en todo el país, o han optado por fórmulas como celebrar una manifestación unas horas antes, como en marzo en Zaragoza, que terminó en la plaza de España donde se concentraba la coordinadora. Los que se sumaron a la concentración de la plataforma guardaron sus banderas y pegatinas. Sin embargo, desde las organizaciones sindicales se viene defendiendo que no van a renunciar a su identidad tras años de lucha sindical. “Dentro de nuestra cultura siempre lo hemos hecho”, ha apuntado Manuel Martín, secretario de la Federación de Pensionistas de CC. OO. Aragón. Las organizaciones han compartido pancarta y movilizaciones con otros sindicatos y organizaciones sociales en muchas ocasiones y no entienden por qué ahora no pueden hacerlo. "Nosotros llevamos muchos años de pelea y siempre vamos identificados", ha añadido Tomás Yago, su homólogo en UGT Aragón. "Si son una coordinadora que vayan con sus señas de identidad".

Ambos colectivos coinciden en llamar a movilizarse al mayor número de personas posible, que van a tener muchas posibilidades de hacerlo en las próximas semanas, cuando se volverá a visualizar esta duplicidad de convocatorias. UGT y CC. OO. están inmersos en la preparación de la manifestación anual del Primero de Mayo, el día más importante para el movimiento sindical, en el que este año tendrán un lugar relevante las reivindicaciones de los pensionistas, representados por sus respectivas federaciones, mientras la coordinadora surgida de varios movimientos sociales prepara una concentración para la víspera y una gran movilización el día 5.