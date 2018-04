"Nos las tienen que subir conforme al precio de la vida"

Indignados. Así dicen sentirse algunos jubilados con unas pensiones que no han hecho sino perder poder adquisitivo en los últimos años. Sin tapujos, afirman que la subida del 0,25% "es una mierda" y califican de "limosna"el aumento del 2% que ofrece Rajoy para las pensiones mínimas y de viudedad porque "no llega a todos y no resuelve el problema de fondo". Por eso, volverán a salir este domingo a la calle en toda España (en Zaragoza, la manifestación será este sábado, pero en el resto de capitales y ciudades aragonesas será el domingo) para exigir que se financien en condiciones las pensiones, "se puedan subir cada año conforme al coste de la vida y no se penalicen los años que vivimos, que parece que ese es el problema". Lo dice Saturnino Lahoz, de 86 años, que percibe una pensión de 650 euros. "Cuando me jubilé a los 64, hace 22 años, cobraba 550. Eso es todo lo que me han subido. Y en mi casa somos cuatro personas contando a mi hijo y mi nieto. Tuve la suerte de que el piso lo pude comprar. Si no, no se de qué comeríamos". Tras ser autónomo toda su vida, piensa que "como mínimo la pensión debería ser de 1.000 euros por lo que vale todo".