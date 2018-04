Cientos de jubilados salen a la calle en Zaragoza para exigir a Rajoy una verdadera subida de las pensiones

"No podemos seguir perdiendo poder adquisitivo". Es la advertencia que han lanzado hoy cientos de pensionistas en Zaragoza que han vuelto a salir a la calle reclamando una subida acorde con el precio de la vida y garantías de que el sistema público de pensiones en España se va a mantener".

"No vamos a parar. Ya no por nosotros, que mal que bien, tenemos una pensión sino por los que vienen detrás", decía Mariano, un jubilado que ha preferido no dar su nombre mientras recorría el centro de Zaragoza con la manifestación que ha partido a las 10.30 de la calle de San Miguel de Zaragoza y ha desembocado una hora más tarde en la plaza del Pilar . Allí, frente a la Delegación del Gobierno en Aragón, Tomás Yago, de UGT, y Manuel Martín, de CC. OO., han leído un manifiesto denunciando la "precariedad" en la que viven muchos jubilados a los que no solo llevan años recortándoles la pensión, al no subírsela el Gobierno de acuerdo al IPC, sino a los que el copago ha obligado a tener que pagar muchos medicamentos que antes pagaba la Seguridad Social. "Si está en déficit desde que el PP llegó al Gobierno que no lo sigan pagando con los pensionistas sino que busquen otras soluciones", han señalado.

"Como sigamos así y el Gobierno rebaje más las pensiones como tiene pensado, no se si a los jóvenes nos van a llegar", ha dicho Samuel, un estudiante de 16 años de primero de bachiller, de los pocos que se han sumado a esta manifestación. "Los de mi generación estamos más relajados de lo que deberíamos y si queremos un sistema público de pensiones como existe ahora, habrá que pelear por él", reconoce. Y es como ha dicho Yago, de UGT, si el Gobierno no retira el factor sostenibilidad que implica una rebaja del 30% en las pensiones los próximos años, veremos como como las de 1.000 euros, que se cobran ahora, se quedan en 700 euros. Y ha advertido que de "estas apenas hay un tercio en Aragón porque la mayoría cobra por debajo de eso".