Adidas necesita 49 profesionales más para su oficina de innovación tecnológica en Zaragoza

Fue en 2014, hace cuatro años cuando Adidas eligió Zaragoza, frente a otras capitales del mundo, para poner en marcha una ‘IT Hub’ u oficina de IT (Innovación Tecnológica) . Empezó con unos 18 trabajadores. En 2015 se contrató ya a 35 expertos más (programadores web, ingenieros de seguridad, expertos en aplicaciones móviles, etc). Tres años después, la plantilla suma 86 profesionales y necesita incorporar 49 más, si bien planea crecer hasta superar los 200 .

Fuentes de la compañía han explicado que “Adidas, tras años de hacer bien las cosas desde Zaragoza con su equipo de IT, ha pasado a convertirse en la sede más importante de ingeniería de software a nivel mundial, en la que cuenta con 86 profesionales y tiene 49 nuevos puestos abiertos". Para incorporar a este personal que necesita (la convocatoria de los perfiles aparece en www.careers.adidas-group.com) ha tenido que alquilar dos plantas más completas de una de las torres en el edificio de oficinas World Trade Center de Zaragoza.

No es que nuestra ciudad sea el único centro de IT del que dispone la multinacional sino que cuenta con otros tres en Alemania, Holanda y la India (sobre todo para temas de seguridad) pero todo el nuevo personal que contrata para dichas oficinas se forma en la capital aragonesa, subrayan desde Adidas. "En Zaragoza se implementan las aplicaciones más importantes a nivel de la compañía desde su tienda electrónica www.adidas.com, su nueva aplicación móvil, hasta sus sistemas de gestión de clientes (CRM o 'Customer Relationship Manager' ), contenidos y aplicaciones de Marketing o SAP. Hasta llegar al punto que los nuevos ingenieros de software que se contratan mundialmente son entrenados técnicamente en Zaragoza al ser contratados".

Fuentes de Adidas explican que "los perfiles que se buscan son prioritariamente Ingenieros de software, especialistas en desarrollo, testing y arquitectura, con un gran foco en innovación tecnológica, automatización y 'arquitecturas cloud' en un entorno ágil y de cambio continuo.”

Responsables de Recursos Humanos de Adidas han reconocido en ocasiones que «falta mucho ingeniero informático en Aragón» y que cuesta encontrar perfiles, pero también es cierto que la marca tiene mucho tirón entre los jóvenes y su capacidad de darles proyección internacional pueden ser buenos alicientes para atraer talento. Eso sí, el déficit en nuestro país sigue siendo un buen dominio del inglés. Admiten que «en España hay un gran nivel entre los perfiles IT pero falta el idioma" que en un entorno global como el de Adidas, que tiene personal de más de 80 nacionalidades en su central en Alemania, resulta imprescindible.

Justamente hace cuatro años, en abril de 2014, el grupo Adidas optó por Zaragoza para crear esta oficina de IT, en detrimento de otras ciudades en Portugal, Alemania o la India. «Estamos convencidos de que esta expansión de nuestra organización nos ayudará a continuar operando de una manera rápida, innovadora y competitiva en el futuro» dijo entonces Jan Brecht, jefe de comunicación del Grupo. «Con nuestra presencia en Herzogenaurach y en Zaragoza, podemos alcanzar una cantera más amplia de talentos, ya que el mercado español ofrece expertos en IT altamente cualificados».

Además, explicaron en aquel momento fuentes de la empresa, esta ampliación de la central española de Adidas les permitía colaborar muy de cerca con los equipos de la sede de IT en Alemania, ubicada en Herzogenaurach, «ya que coinciden en zona horaria y están bien comunicadas». Allí, desde hace años, Adidas cuenta con 1.000 personas trabajando ya no solo en los procesos internos de la marca sino en el contacto directo con el consumidor al haber optado en los últimos años porque la IT se convirtiera en el «instrumento estratégico».

Según los datos hechos públicos en marzo el fabricante alemán de artículos deportivos incrementó en 2017 su beneficio neto hasta 1.430 millones, un 32% más que en 2016, tras el aumento de las ventas de la marca Adidas, especialmente de deportivas, y por el comercio electrónico. Según informó la compañía, el volumen de negocios mejoró el pasado ejercicio un 15%, hasta el récord de 21.200 millones de euros. Adidas prevé aumentar este año el beneficio neto entre un 13 y un 17%.