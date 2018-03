Solo un 4% de los aragoneses con el bono social eléctrico lo ha renovado

Los consumidores que se benefician de los descuentos que ofrece el bono social no están renovándolo al ritmo necesario para llegar a la fecha fijada por el Gobierno, según vienen alertando las compañías eléctricas y las asociaciones de consumidores . El pasado mes de octubre, el Ejecutivo reformó este mecanismo que permite a algunos colectivos como pensionistas y familias numerosas una rebaja de la factura de la luz del 25% que ahora puede ser hasta del 40% , y estableció que todos los beneficiarios tendrían que volver a solicitarlo antes del 10 de abril o lo perderían. El nuevo bono social introduce nuevos requisitos, con un mayor peso de la renta y desaparece la concesión automática a quienes tengan menos de 3 kilovatios de potencia contratada, lo que hará que se reduzca el número de beneficiarios. En Aragón, el descuento con los requisitos anteriores se aplica a unos 58.567 clientes de Endesa, pero solo hay 2.717, alrededor del 4,4%, que hayan aportado la documentación necesaria del nuevo bono social, según fuentes de la eléctrica con mayor peso en la comunidad. En total, hay 61.284 hogares que disfrutan de este descuento.

Solo para la tarifa regulada

De este descuento se pueden beneficiar solo a los consumidores que sigan pagando la tarifa regulada por el Gobierno y que no hayan contratado en el mercado libre. En las facturas de estos clientes pondrá PVPC (precio voluntario para el pequeño consumidor). El descuento se aplica sobre el término de energía y sobre el término de potencia, según recuerda la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

Límites por ingresos

En el nuevo bono social se fija una categoría de “clientes vulnerables” con un descuento del 25% en la factura y en ella se establecen unos límites por ingresos, que tendrán que ser inferiores o iguales a 11.279,39 euros al año (1,5 veces el IPREM, el Indicador Público de Renta a Efectos Múltiples de 14 pagas, publicado anualmente en la Ley de presupuestos del Estado), si no forma parte de una unidad familiar; hasta 15.039,19 euros al año (2 veces el IPREM) si hay un menor en la unidad familiar y 18.798,98 euros al año ( 2,5 veces el IPREM) si hay dos. El límite se incrementa 0,5 veces si hay un familiar discapacitado mayor o igual al 33%, se es víctima de violencia de género o de terrorismo.

Se introduce un nuevo grupo de “clientes vulnerables severos” en el que el descuento llega al 40% si el nivel de renta es menos de la mitad de los anteriores.

Familias numerosas y pensionistas

Las familias numerosas y quienes cobran una pensión mínima han sido los más numerosos en solicitar el nuevo bono social. Pero el porcentaje sigue siendo muy bajo y desde las eléctricas se teme que los consumidores no sean conscientes de que han perdido el descuento por no solicitarlo hasta que les llegue la primera factura un 25% más cara, previsiblemente en mayo. Entonces podrán volver a pedirlo pero no recuperar el sobrecoste que hayan pagado en la factura por haber perdido el descuento durante un tiempo.

Para renovar el bono social es necesario presentar la siguiente documentación a la compañía eléctrica:

-Formulario disponible en las oficinas de cada compañía o en su web.

-Fotocopia del NIF o NIE del titular y, en su caso, de todos los miembros de la unidad familiar (mayores de 14 años).

-Certificado de empadronamiento, individual o conjunto, de todos los miembros de la unidad familiar.

-Libro de familia o, en su caso, certificación de la hoja individual del Registro Civil de cada uno de los integrantes de la unidad familiar.

-Fotocopia del título de familia numerosa en vigor.

-Certificado de los Servicios Sociales si hay que acreditar discapacidad mayor o igual al 33%, ser víctima de violencia de género o de terrorismo.