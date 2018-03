La declaración de la Renta en el móvil

La precampaña de la Renta empieza este jueves con varios cambios que van a influir en la forma de presentar la declaración. La Agencia Tributaria deja de enviar borradores en papel y mensajes de texto con el número de referencia para hacer la declaración y estrena una aplicación móvil para comunicarse con los contribuyentes y presentar declaraciones sencillas , disponible desde este jueves. Además, amplía el servicio de ‘Llamadas salientes’ del año pasado que ahora se denomina ‘Le llamamos’ y que permite concertar cita para que Hacienda llame al contribuyente y confeccione la declaración por teléfono. Esta vía se puede solicitar desde el primer día de campaña en internet que comienza el 4 de abril. Hasta el 8 de mayo no se abre la cita previa para acudir a las oficinas, que la Agencia espera que vayan sufriendo una «reducción natural» con el uso de los nuevos servicios. No habla de un recorte concreto de citas pero sí de que se podrá «acomodar la oferta de citas a la demanda». El año pasado el servicio dio unas 50.000 citas en Aragón, en una campaña con 687.343 declaraciones presentadas. El total de declarantes fue un 0,75% menos que la anterior, aunque se esperaba llegar a un alza del 1,1% por la mejora de la situación económica.

«Muchas personas no acudían a las citas y otras solo iban para confirmar el borrador sin añadir datos nuevos», reconoce Joaquín Pascual, desde el Colegio de Economistas de Aragón. La Agencia calcula que 860.000 contribuyentes en toda España fueron a la cita previa solo para confirmar el borrador. Ellos serán los primeros a los que se dirija este año Hacienda para ofrecerles los nuevos servicios de ayuda.

Desde este jueves será posible consultar en la app los datos fiscales y solicitar el número de referencia, que también estará disponible en la página web www.agenciatributaria.es a través del servicio Reno. La aplicación permite gestionar hasta 20 declaraciones, incluida la del contribuyente, sus allegados y familiares.

Este año no se enviarán borradores por carta pero sí datos fiscales con la información de los servicios de asistencia y el número de la casilla 450 de la declaración anterior, que será el necesario para obtener el número de referencia con el que hacer los trámites del impuesto. Desde la Agencia se justifica la decisión en que el uso de borradores registra un «constante descenso». Un nuevo avance para potenciar que internet sea la vía elegida cada vez por más consumidores para cumplir con sus deberes fiscales, reducir el papeleo y la atención en las oficinas. En estos años se ha ido modernizado la renta, desde que en 1988 se presentara el programa informático Padre hasta su sustitución el año pasado por la plataforma Renta Web. «Vamos hacia una administración electrónica, pero hay contribuyentes que no tienen esa facilidad», recuerda Pascual.

Con la nueva app, se espera que se puedan confirmar «con un solo clic» 4,85 millones de declaraciones de los 19,7 millones que se presentan en España. Pascual cree que permitirá «tramitar las devoluciones con más agilidad», pero aconseja revisar bien la declaración antes de confirmar. Por ejemplo, si el año pasado se tuvo un hijo, si se solicitó una discapacidad o si hay que aplicar la deducción por vivienda habitual.

En la necesidad de revisar los datos que ofrece la Agencia Tributaria coinciden desde la Asociación española de asesores fiscales (Aedaf). La nueva aplicación móvil va a suponer «un gran avance», afirma Carlos Romero, miembro del Consejo asesor institucional de la citada asociación. Pese a ello, advierte que «puede conllevar un riesgo a la hora de presentar las declaraciones sin realizar un análisis detallado de las mismas». Por ello, recomienda «que los datos fiscales sean siempre revisados de manera exhaustiva», ya que teme una «presentación masiva de autoliquidaciones sin comprobar», sobre todo en las devoluciones.

«El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas puede parecer un impuesto ‘sencillo’ pero ello no obsta para que sea presentado sin el debido análisis. Además, no debe olvidarse que es el impuesto con el que más dinero recauda el Estado», añade el también coordinador de la comisión de expertos en IRPF de Aedaf. Aconseja que al hacer la declaración de la renta se revisen «todos los rendimientos obtenidos durante el ejercicio, las circunstancias personales de cada contribuyente, los inmuebles de los que se es titular, así como el porcentaje de titularidad de los bienes y derechos que poseen». Desde la propia Agencia se hace esta recomendación cada campaña respecto a los borradores. Hay datos que no tiene Hacienda, como las cuotas a sindicatos o partidos políticos que desgravan u otros que pueden estar «desfasados» como los del Catastro.

En pantalla pequeña

Joaquín Pascual, miembro del Colegio de Economistas de Aragón, añade otras posibles dificultades. «En una pantalla de 4 pulgadas va a ser difícil si hay que meter datos adicionales», e incluso si solo hay que revisar la información. Así, considera que «el móvil está pensado para las declaraciones en las que no haya que añadir nada».

Respecto a la desaparición del envío de borradores en papel, Romero cree que puede ser «perjudicial para las personas que sean menos ávidas con las nuevas tecnologías». Así, afirma que «muchísimos contribuyentes están acostumbrados, de toda la vida, a revisar sus borradores de la declaración y no saben presentarla de otra manera».

En los últimos siete años, la presentación por internet ha pasado de representar el 50% de las rentas al 88%, según los datos de la Agencia Tributaria. En Aragón este porcentaje se sitúa incluso por encima de la media en la mayoría de las campañas. En 2011 se empezaron a reforzar las medidas para potenciar internet.

Cada vez antes

Además, cada campaña se acelera el ritmo de presentación de declaraciones. Más de la mitad de las rentas se entregan en los dos primeros meses de plazo. En la pasada campaña se presentaron un 43% más de declaraciones en dicho plazo que seis años antes. Esto permite que se aceleren también las devoluciones, aunque a menor ritmo. Estas crecieron un 35% el año pasado en dicho plazo.