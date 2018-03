Cámara de Zaragoza anula la cita electoral prevista para mañana

La urna que tenía preparada la Cámara de Zaragoza no se va a utilizar mañana. Finalmente no se celebrarán elecciones al pleno ya que, tras la retirada de varias candidaturas en los últimos días, el número de candidatos proclamados es igual que el de vocalías a cubrir. Por tanto, los comicios previstos para mañana, día 13 de marzo, no resultan necesarios para renovar el máximo órgano de gobierno de la institución cameral.