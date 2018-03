El 88º Salón de Ginebra abre sus puertas con 110 primicias mundiales y 900 modelos

La gran fiesta anual del sector del automóvil en Europa, el Salón Internacional del Automóvil de Ginebra, comienza este martes con la apertura a la prensa de una muestra que llega a su edición número 88 cargada de novedades y con mucha innovación. 110 primicias mundiales y 900 modelos diferentes en exhibición dan cuenta de la buena salud de un certamen en el que mandará el protagonismo, como ocurre en los últimos salones celebrados, del pujante segmento de los todocaminos o SUV (sport utility vehicles) o los coches eléctricos, sean estos versiones de modelos de gasolina o totalmente nuevos.

No estará en la gran cita Opel, ya que no tiene vehículos que estén a punto de salir el mercado y que no hayan sido presentados ya (el Grandland X, el Crossland X y versiones del Insignia lo fueron el año pasado), razón de peso para no llevar adelante una inversión que puede considerarse no justificada según los estándares que ahora marca el nuevo propietario, el grupo francés PSA, entre los que destaca un ahorro de costes que era inusual en la Opel de General Motors. De la multinacional que preside el portugués Carlos Tavares, en cambio, sí estarán presentes las marcas Peugeot -ausente en el Salón de Fráncfort de septiembre pasado- y Citroën, en cuyo ‘stand’ se espera que esté el C3 Aircross, modelo que se ensambla en la fábrica de Zaragoza. La marca del león presenta en Ginebra la renovada versión de su berlina Peugeot 508, que tiene un aspecto más deportivo y mayor dotación tecnológica, mientras que Citroën acude con su también renovado C4 Cactus, que cuenta con asientos fábricados en la planta de Lear en Épila.

En total están previstas en estas dos primeras jornadas para periodistas (el salón se abrirá al público desde el jueves, día 8, y hasta el 18 de marzo) unas 70 conferencias de prensa. Actos entre los que estarán, además de los que celebrarán las marcas de PSA, las presentaciones de modelos como la nueva generación del Hyundai Santa Fe, el Kia Rio GT-Line, los Alpine A110 Pure y Légende, el McLaren Senna, el Ferrari V8 Special Series o el Ford Edge ST-Line. También se presentarán por primera vez el Hyundai Kona eléctrico, el Porsche 911 GT3 RS, el Mitsubishi Outlander híbrido enchufable, el Mazda6 Sport Wagon, el Skoda Crossover Concept Vision X o el Jaguar F-Type SVR, entre otros.