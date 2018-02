Los sindicatos convocan una concentración el 8 de marzo para que la huelga se visualice

Antes de la asamblea unitaria que han convocado este miércoles por la mañana UGT y CC. OO en el Centro Pignatelli de Zaragoza para llamar a la participación masiva en los actos del 8 de marzo convocados con motivo del Día Internacional de la Mujer, Pura Huerta, secretaria de formación y empleo de UGT Aragón, y Elena Pérez secretaria de Igualdad de CC. OO. Aragón, han anunciado también una concentración de protesta ese jueves, día 8, a las 12 del mediodía en paseo de la Constitución para visualizar la huelga de dos horas convocada en los distintos turnos en los centros de trabajo.

Se trata, dijeron ambas sindicalistas, de visibilizar que la igualdad es cosa de todos. "Lo que queremos es hacer un llamamiento para que la gente secunde la convocatoria de huelga parcial para denunciar las distintas violencias que sufren la mujeres, la brecha salarial, las distintas discriminaciones en el trabajo, la segregación ocupacional, los empleos feminizados y el largo etc. Nos sobran los motivos", dijo Elena Pérez, de CC. OO. Pura Huerta de UGT recordó que "llevamos años reivindicando la equiparación, pero este es especialmente importante por el movimiento internacional y porque el Gobierno dice que estamos saliendo de la crisis, pero no es cierto, y sobre todo en las mujeres se ve que no, porque son las que aguantan mayor precarización y peores salarios".

"De los 2 millones de hombres y mujeres que en España trabajan y cobran el salario mínimo interprofesional o incluso por debajo del salario mínimo interprofesional, dos terceras partes son mujeres y muchas de ellas trabajan las ocho horas a tiempo completo. Son retribuciones que nos trasladan que la pobreza, incluso trabajando, tiene cara de mujer", dijo Pura Huerta, que apeló a la participación de todos en la huelga parcial del 8 de marzo.