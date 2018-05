El Grupo Zoilo Ríos cierra su 90 aniversario con 14 gasolineras que llegarán a ser 20 en dos años

Zoilo Ríos ha querido despedir su 90 aniversario anunciando un plan de expansión de aquí a 2020 que hará que a l as 9 estaciones de servicio del grupo se sumen otras 5 este año, 2 más entre este y el que viene y otras 4 ya en 2020, que harán un total de 20 .

Así lo ha anunciado el director gerente de este grupo familiar, ya en tercera generación, en un desayuno con los medios de comunicación. Un plan de inversiones de 3 millones de euros para iniciar este año las obras de la que será su primera gasolinera con marca propia, llamada 'Los Ibones', ubicada en la carretera de Logroño, junto al concesionario Toyota recién estrenado, que incluirá un supermercado, el primero de Zoilo Ríos, una cafetería y que incorporará energías alternativas como gas natural licuado (GNL) y gas natural comprimido (GNC) ambos de bajas emisiones y uso creciente en automoción y transporte. El directivo ha señalado que también espera a final de año contar con las licencias necesarias para empezar a construir en el primer semestre de 2019 otra nueva gasolinera en Villanueva de Gállego, la primera que contará con un aparcamiento de 20.000 metros cuadrados vigilado para camiones. Si bien, recientemente el área de servicio de El Cisne (autovía A-2 sentido Madrid) acaba de recibir la certificación de aparcamientos seguros y protegidos que figuran en la página web del Ministerio de Fomento.

Junto a estas dos nuevas instalaciones, Zoilo Ríos ha avanzado que en los próximos meses empezará a gestionar cinco gasolineras, abanderadas por Repsol, que se ubican en Caspe, Agón y Mallén, así como en Binéfar (Huesca) y Montuenga (Soria). "La intención es llegar a 2020 con una red de 20 gasolineras" ha subrayado Zoilo Ríos, cuyo grupo facturó 37 millones en 2017, un 1% más en ventas que el año anterior, pero con una mejora en beneficios del 67%. Un crecimiento que, según ha indicado el directivo, les va a a permitir incrementar la plantilla en 35 empleados hasta alcanzar un equipo de 150.

El máximo responsable de esta empresa familiar ha subrayado también su apuesta por las energías alternativas al contar desde el pasado verano con un supercargador TESLA en El Cisne con 10 puntos de recarga para vehículo eléctrico, pero ha pronosticado que el cambio será lento. "El coche eléctrico y el de gas y el hidrógeno tendrán su lugar pero no sé si será en 5 o diez años. Lo que sí sé es que tenemos que ser punto de lanza", ha dicho Zoilo Ríos, destacando también la participación del grupo en el proyecto 'Corredor de hidrógeno para la región pirenaica' que tiene como principal objetivo desarrollar un corredor transfronterizo de estaciones de repostaje para vehículos de hidrógeno que conecte España, Francia y Andorra con el centro y norte de Europa.

En cuanto a la subida fiscal aplicada por la DGA a los carburantes, en el tramo autónomico, Zoilo Ríos ha señalado que "se ha consolidado que ha habido pérdida en la tendencia de consumo de carburante en Aragón ya que frente al incremento nacional de entre el 3 y el 4% registrado en el sector, aquí estamos esancandos".

"No nos hemos aprovechado de esa recuperación", ha dicho Zoilo Ríos, que ha mostrado su confianza en que finalmente la Unión Europea como ocurrió con el céntimo sanitario obligue a España a equiparar algunos impuestos en todo el territorio nacional y se evite así la fuga registrada en Aragón a la hora de repostar sobre todo por parte de los camiones dado que aquí el carburante está más grabado por el Gobierno de Aragón. "No solo es lo que hemos perdido en consumo de carburante sino también en otras cosas que no recoge la estadística como las paradas a comer o a dormir de los camiones ya que Aragón ha sido tradicionalmente una comunidad de paso".